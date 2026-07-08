Portal otvorenih podataka IDDEEA-e dostupan u novoj verziji

Portal otvorenih podataka IDDEEA-e dostupan je u novoj, modernizovanoj verziji, koja građanima, medijima, istraživačima, akademskoj zajednici i poslovnom sektoru omogućava jednostavniji pristup zvaničnim statističkim podacima iz državnih registara.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad unaprijeđenu verziju platforme, s ciljem jačanja transparentnosti i dostupnosti informacija od javnog značaja.

Nova verzija donosi pregledniji korisnički interfejs, brže pretraživanje, jasnije prikaze podataka, interaktivne grafikone i jednostavniji pristup informacijama koje se svakodnevno ažuriraju iz službenih evidencija IDDEEA-e.

Na Portalu otvorenih podataka dostupne su statistike koje se odnose na jedinstveni matični broj građana, prebivališta i boravišta, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registrovana motorna vozila, registre novčanih kazni i prekršaja, kartice digitalnih tahografa, pomorske i brodarske iskaznice, kao i druge podatke iz registara kojima upravlja IDDEEA.

Podaci dostupni bez registracije i naknade

Posebna vrijednost nove verzije portala su interaktivni statistički prikazi, koji omogućavaju lakše praćenje različitih trendova. Građani sada mogu pratiti, između ostalog, broj evidentirane novorođene djece u Bosni i Hercegovini po danima, mjesecima i godinama, kao i druge zbirne pokazatelje koji daju uvid u demografske i administrativne trendove.

Iz IDDEEA-e ističu da se pri objavi podataka u potpunosti poštuje zaštita ličnih podataka, dok su svi dostupni sadržaji objavljeni bez registracije, bez naknade i u formatima pogodnim za dalju analizu, istraživanja, razvoj aplikacija, izradu medijskih sadržaja i donošenje informisanih odluka.

Razvoj nove verzije Portala otvorenih podataka dio je aktivnosti IDDEEA-e na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanju sa evropskim standardima otvorenih podataka, transparentnosti i ponovne upotrebe informacija javnog sektora.

Iz Agencije su pozvali građane, univerzitete, nevladine organizacije, medije, kompanije i sve zainteresovane korisnike da posjete novu verziju portala i iskoriste dostupne podatke za razvoj novih znanja, istraživanja, inovacija i digitalnih rješenja.