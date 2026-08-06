Vlada FBiH planirala 530.000 KM za festivale, sport i kulturne projekte

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je na telefonskoj sjednici devet inicijativa za izdvajanje ukupno 530.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Najveći pojedinačni iznos, 150.000 KM, planiran je za finansijsku podršku organizaciji Sarajevo Film Festivala 2026.

Po 100.000 KM trebalo bi biti izdvojeno Nogometnom savezu Federacije BiH za sufinansiranje priprema i takmičenja u sezoni 2026/2027, te Općini Čitluk za završetak izgradnje i opremanje Kulturno-informativnog centra.

Za održavanje Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2026. planirana je podrška od 50.000 KM, dok je Centru za kreativan rast i razvoj LER namijenjeno 40.000 KM za realizaciju projekta i koncerta „Vratio sam se živote“.

Crnogorskoj kulturnoj mreži planirano je 30.000 KM za organizaciju Crnogorske kulturne večeri.

Iznosi od po 20.000 KM predviđeni su za Medžlis Islamske zajednice Gradačac, za sufinansiranje manifestacije povodom otvorenja obnovljene Husejnije, Župu Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja u Odžaku, za izradu Spomenika majkama Posavine, te Župu Svetog Duha u Novoj Biloj, za zamjenu krova na vjerskom objektu.

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH zadužen je da zahtjeve za izdvajanje sredstava proslijedi Federalnom ministarstvu finansija.

Federalno ministarstvo finansija će, u skladu s dostavljenim zahtjevima, za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti prijedloge odluka o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve federalnog budžeta za 2026. godinu.