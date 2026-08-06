Vlada FBiH planirala 530.000 KM za festivale, sport i kulturne projekte

Adin Jusufović

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je na telefonskoj sjednici devet inicijativa za izdvajanje ukupno 530.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Najveći pojedinačni iznos, 150.000 KM, planiran je za finansijsku podršku organizaciji Sarajevo Film Festivala 2026.

Po 100.000 KM trebalo bi biti izdvojeno Nogometnom savezu Federacije BiH za sufinansiranje priprema i takmičenja u sezoni 2026/2027, te Općini Čitluk za završetak izgradnje i opremanje Kulturno-informativnog centra.

Za održavanje Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2026. planirana je podrška od 50.000 KM, dok je Centru za kreativan rast i razvoj LER namijenjeno 40.000 KM za realizaciju projekta i koncerta „Vratio sam se živote“.

Crnogorskoj kulturnoj mreži planirano je 30.000 KM za organizaciju Crnogorske kulturne večeri.

Iznosi od po 20.000 KM predviđeni su za Medžlis Islamske zajednice Gradačac, za sufinansiranje manifestacije povodom otvorenja obnovljene Husejnije, Župu Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja u Odžaku, za izradu Spomenika majkama Posavine, te Župu Svetog Duha u Novoj Biloj, za zamjenu krova na vjerskom objektu.

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH zadužen je da zahtjeve za izdvajanje sredstava proslijedi Federalnom ministarstvu finansija.

Federalno ministarstvo finansija će, u skladu s dostavljenim zahtjevima, za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti prijedloge odluka o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve federalnog budžeta za 2026. godinu.

pročitajte i ovo

BiH

Počeo sastanak Vlade FBiH i predstavnika Nove željezare Zenica

BiH

Nikšić primio preživjelog planinara s Elbrusa: Vlada FBiH pomoći će porodicama...

Vijesti

Objavljena lista korisnika sredstava za razvoj ruralnih preduzeća i poljoprivrede

BiH

Program javnih investicija FBiH vrijedan više od 20 milijardi KM

Vijesti

Vlada FBiH izdvaja 70.000 KM za povratak preživjelih i transport tijela...

Vijesti

Dan je žalosti u Federaciji BiH zbog smrti pet planinara na...

Vijesti

Na današnji dan otišao je Huka, fudbalski velemajstor i legenda Slobode

Magazin

Klimaks i toplotni val: Kako ublažiti valunge, nervozu i nesanicu?

Vijesti

Belgija preuzela vrh: Evo ko izvozi najviše piva u Evropskoj uniji

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. august

Vijesti

Putujete iz BiH prema Dalmaciji preko Sinja? Izdato važno upozorenje za vozače

Učitati više