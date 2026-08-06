/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili 6. august?

Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili 6. august?

Dio rudara Rudnika mrkog uglja Zenica ostao je u jami Raspotočje zbog neisplaćenih plata, problema sa zdravstvenim osiguranjem i izostanka rješenja za njihovo zbrinjavanje, dok su u radničkom neposluhu i rudari u Kaknju.

Vrhovni sud Federacije BiH pravosnažno je osudio Adema Šumana na 39 godina i devet mjeseci zatvora zbog ubistva Farisa Pendeka, dok je Elmedin Gradišić osuđen na deset mjeseci, a Mersim Saljević oslobođen optužbe.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH predložilo je Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz BiH bio omogućen novi obračun dozvoljenog boravka u zemljama Evropske unije do uvođenja dugoročnih viza.

Centralna banka BiH podnijela je zahtjev za pristupanje SEPA sistemu, koji bi građanima i privredi omogućio brža i jeftinija prekogranična plaćanja u eurima, uz procijenjene uštede od oko 100 miliona eura.

Za unapređenje vodosnabdijevanja u Tuzli i Gradačcu osigurano je 13,9 miliona maraka, a sredstva će biti uložena u proširenje mreže i stabilnije snabdijevanje vodom.

Novinarska regata na jezeru Modrac okupila je predstavnike medija i lokalne zajednice s ciljem promocije prirodnih ljepota, gastronomije i turističkih potencijala ovog područja.

U pregledu vijesti s portala rtvslon.ba izdvajamo isplatu julskih naknada civilnim žrtvama rata, radove u Husinu, novi izgled glasačkih listića i deset pravila o novcu koja mogu olakšati život u BiH.

Fudbaleri Slobode savladali su Majevicu iz Lopara rezultatom 2:1, a posljednju pripremnu utakmicu pred početak sezone odigrat će u subotu protiv Bratstva u Gračanici.