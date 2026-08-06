Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH posjetio povrijeđene pripadnike na UKC Tuzla

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general-pukovnik Gojko Knežević, posjetio je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla povrijeđene pripadnike Oružanih snaga BiH, potporučnika Nedeljka Ivanovića i vojnika Marka Ostojića.

Njih dvojica su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. augusta 2026. godine u blizini kasarne u Živinicama, tokom odlaska na posao. Nakon nesreće prevezeni su na liječenje u UKC Tuzla, gdje se i dalje oporavljaju.

Osim načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, povrijeđene pripadnike posjetili su i načelnik Štaba 5. pješadijske brigade, brigadir Bijelić, te komandant 5. bataljona lake pješadije, pukovnik Gutić.

Tokom posjete pružena im je podrška i poželjen brz i uspješan oporavak.