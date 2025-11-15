Zukan Helez obišao radove na obnovi Doma OSBiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez obišao je Dom Oružanih snaga BiH kako bi se uvjerio u dinamiku i obim radova na obnovi ovog značajnog objekta, izgrađenog 1881. godine i proglašenog nacionalnim spomenikom zbog svoje historijske i arhitektonske vrijednosti.

Helez je naveo da su radovi pri samom kraju, ističući: „Radovi su trenutno u završnoj fazi. Obnavljaju se prozori, vrata, fasada i krov, sve ono što će ovom objektu vratiti dostojanstvo koje zaslužuje.“ Posebno je naglasio da je jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta „konzervacija i restauracija četiri umjetnička djela Ismeta Mujezinovića, koja se nalaze u svečanoj dvorani Doma“.

Dodao je da postoji dogovor da se, nakon završetka trenutne faze, uradi i kompletna obnova enterijera. Prema njegovim riječima, Dom OSBiH će nakon rekonstrukcije biti jedno od najljepših i najreprezentativnijih zdanja u Sarajevu.

„Posebno mi je drago što će u mom mandatu biti završena kompletna obnova ovog izuzetnog izdanja, prva sveobuhvatna obnova od završetka Drugog svjetskog rata. To je odgovornost, ali i čast, jer radimo na očuvanju jednog od najvažnijih kulturno-historijskih simbola naše zemlje“, istakao je Helez.

Na kraju je poručio da Dom OSBiH nije samo arhitektonska cjelina, već simbol: „Ovaj Dom nije samo građevina, već dio identiteta i naša obaveza je da ga čuvamo i ostavimo u najboljem mogućem stanju.“