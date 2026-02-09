Helez: Otcjepljenje koje najavljuje Dodik je politička predstava bez stvarnog poteza

Otcjepljenje Dodika je politička predstava koja traje više od decenije bez ijednog konkretnog koraka, poručio je ministar odbrane BiH Zukan Helez u javnom istupu, navodeći da je dosta najava i podizanja tenzija bez stvarnog epiloga. Prema njegovim riječima, kontinuirano držanje teme otcjepljenja u stanju pripravnosti služi za političku mobilizaciju i skretanje pažnje sa stvarnih problema.

Helez je naveo da se priča o tome da je otcjepljenje Dodika navodno spremno ponavlja u gotovo pravilnim razmacima, uglavnom u trenucima političkog pritiska, sudskih procesa, finansijskih poteškoća ili međunarodnih sankcija. Umjesto jasnog plana i pravno utemeljenih poteza, javnosti se, kako je rekao, nude teške riječi i dramatične izjave koje se brzo potroše.

Dodao je da građani koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju državu nisu ni naivni ni pasivni, te da institucije imaju mehanizme da odgovore na svaki pokušaj narušavanja ustavnog poretka. Istakao je da se previše dugo koristi zapaljiva retorika, vrijeđanje naroda i selektivno tumačenje prošlosti kao zamjena za argumente i razvojne politike.

Govoreći o posljedicama eventualnih jednostranih poteza, Helez je naglasio da ne postoji jednostavan i zakonit put za realizaciju takvih najava, te da bi svaka avantura tog tipa proizvela ozbiljne političke i pravne posljedice. Otcjepljenje Dodika, smatra on, ostaje na nivou parole koja se aktivira kada je potrebno homogenizirati biračko tijelo.

Poručio je da javnost ima pravo na jasan odgovor, postoji li stvarni i provediv plan ili je riječ o sloganu za produženje političke karijere, jer dugotrajno održavanje krize nanosi štetu cijeloj zemlji.

Meta opis: Otcjepljenje Dodika je politička predstava bez stvarnog poteza, poručio je Zukan Helez, navodeći da se ista tema godinama koristi za podizanje tenzija i skretanje pažnje sa problema.