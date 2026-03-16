Sud u Banjoj Luci presudio da su Dodikove izjave o LGBTI osobama diskriminatorne

Jasmina Ibrahimović
Dodik bez podrške i bez dijaloga
Milorad Dodik

Osnovni sud u Banjoj Luci donio je prvostepenu presudu u predmetu koji je Sarajevski otvoreni centar pokrenuo protiv Milorada Dodika zbog diskriminatornih izjava prema LGBTI osobama.

Iz Sarajevskog otvorenog centra saopćeno je da je sud utvrdio kako je Dodik, izjavama datim u medijima u martu 2023. godine, izvršio diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, čime je stvoreno neprijateljsko i uvredljivo okruženje.

Sporne izjave date su uoči i nakon događaja koji je bh. povorka ponosa planirala održati u Banjoj Luci. Iz Sarajevskog otvorenog centra podsjećaju da su 18. marta 2023. godine u tom gradu napadnuti LGBTI aktivisti i aktivistkinje.

Među izjavama koje su bile predmet sudskog postupka, Dodik je, između ostalog, poručio da bi aktivistima te zajednice trebalo zabraniti pristup školama i ukloniti sadržaje o LGBTI temama iz udžbenika, te da takvi sadržaji „zagađuju javni prostor“. U drugoj izjavi naveo je da ostaje protiv onoga što LGBTI osobe „propagiraju“ i sugerirao da oni koji takav način života smatraju normalnim mogu živjeti na drugim mjestima u svijetu.

U Sarajevskom otvorenom centru smatraju da je presuda važna jer potvrđuje da javni govor političara koji podstiče stigmatizaciju i isključivanje LGBTI osoba nije prihvatljiv.

Darko Pandurević iz ove organizacije naveo je da presuda, iako još nije pravosnažna, predstavlja značajan korak i podsjetnik da zakoni trebaju štititi sve građane bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Advokatica Dženana Hadžiomerović, koja zastupa Sarajevski otvoreni centar u ovom predmetu, istakla je da je ohrabrujuće što je sud primijenio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U presudi je naglašeno da je Dodik u vrijeme spornih izjava obavljao najvišu izvršnu funkciju u Republici Srpskoj, te da se od političara i nosilaca javnih funkcija očekuje veći stepen odgovornosti u javnom govoru jer njihove izjave mogu imati snažan društveni utjecaj i podsticati netrpeljivost prema manjinskim grupama.

Sud je, kako je saopćeno, zabranio Dodiku svako dalje poduzimanje istih ili sličnih radnji kojima bi se kršilo pravo na jednako postupanje prema pripadnicima LGBTI zajednice.

