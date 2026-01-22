Dodik najavio uvođenje “državnih pekara” i hljeba za 1KM

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će vlasti u Republici Srpskoj reagovati prema pekarima koji, kako tvrdi, podižu cijene hljeba bez opravdanih razloga.

Gostujući na RTRS-u, Dodik je ocijenio da je takvo ponašanje nekorektno te naveo da je od premijera zatražio da preduzme mjere i javno iznese podatke o formiranju cijena. Kao primjer je spomenuo poređenje sa Srbijom, navodeći da hljeb tamo košta oko 1 KM, dok je u RS-u, prema njegovim riječima, i do 2 KM, uz tvrdnju da su u ovom entitetu struja jeftinija te da postoje subvencije u slučaju domaće pšenice.

Dodik je poručio i da bi u narednom periodu mogla doći na red ideja formiranja takozvanih državnih pekara, ili sklapanja dogovora s dijelom pekara o maksimalnoj cijeni hljeba, uz stav da ona ne bi smjela prelaziti utvrđeni nivo.