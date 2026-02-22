Dodik objavio video kako radi čučnjeve pa pohvalio sam sebe

RTV SLON
Milorad Dodik
Foto: Fena (Arhiva)

Lider SNSD-a Milorad Dodik rijetko na društvenim mrežama dijeli kako provodi slobodno vrijeme, a kada objavljuje sadržaj van političkih aktivnosti, najčešće je riječ o stranačkim okupljanjima uz muziku i trpezu.

Ovoga puta na mreži “X” objavio je drugačiji video. Na snimku se vidi kako u prirodi izvodi čučnjeve, uz kratku poruku: “Nikad u boljoj formi”.

Video možete pogledati OVDJE

Dodik je i ranije objavljivao snimke iz teretane, gdje je vježbao čak i u odijelu. Također je sniman kako koristi sprave u parku, kao i tokom boravka u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović”.

