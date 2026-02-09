Prijava protiv Dodika zbog vrijeđanja Bošnjaka, SDA prozvala i Bećirovića i Trojku

Pravni tim SDA najavio je da će pripremiti krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog, kako navode, krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

U saopštenju SDA se ističe da je Dodik sporno djelo počinio svojim izjavama u nedavnom intervjuu za jedan američki medij, kao i na konferenciji za novinare održanoj u Banjoj Luci.

Iz ove stranke poručuju da je Dodik “odavno prešao sve crvene linije” te da njegove uvrede upućene Bošnjacima ne smiju proći nekažnjeno. SDA je pozvala Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da reaguje, navodeći da bi institucije morale početi raditi svoj posao.

Posebno su kritikovali šutnju člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, navodeći da je izostala reakcija na Dodikove izjave i uvrede, kao i ranije slučajeve, uključujući, kako tvrde, psovke povezane s genocidom.

U saopštenju SDA se ističe da Bećirović, zajedno s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem i drugim zvaničnicima Trojke, “anestezira javnost” tvrdnjama da je Dodik politički poražen i da je “prošlost”.

SDA smatra da je Trojka suodgovorna za, kako navode, Dodikovu novu političku ofanzivu, podsjećajući da su ranije dolazile poruke da se Dodik promijenio, zatim da je uklonjen s političke scene, dok se sada, prema njihovim tvrdnjama, pokušava minimizirati činjenica da Dodik vodi intenzivne diplomatske i lobističke aktivnosti.

Iz SDA upozoravaju da je opasno stvarati lažnu sliku u javnosti i umanjivati značaj Dodikovog djelovanja, posebno u trenutku kada, kako navode, jača njegov političko-lobistički nastup.

Na kraju saopštenja SDA poručuje da bi Bećirović i ostali predstavnici Trojke morali shvatiti ozbiljnost trenutka, te da bi, osim reakcije prema američkoj administraciji, trebali pružiti podršku zahtjevima SDA da se Dodik, u skladu sa sudskom presudom, ukloni i s pozicije predsjednika SNSD-a.