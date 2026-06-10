Zmajicama izmakao baraž: Remi ipak nije bio dovoljan za nastavak kvalifikacija

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez plasmana u baraž za Svjetsko prvenstvo 2027. godine nakon remija protiv Estonije u posljednjem kolu kvalifikacija.

Zmajice su u Parnu odigrale 1:1 protiv Estonije, iako su pobjedom mogle osigurati prvo mjesto u grupi, promociju u Ligu B i nastavak borbe za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

Estonija je povela u 10. minuti golom Vlade Kubassove, dok je Melisa Hasanbegović u 23. minuti pogodila za izjednačenje. BiH je nakon toga imala više od igre, posebno u drugom poluvremenu, ali lopta nije htjela u gol. Sofija Krajšumović je čak tri puta pogađala stativu, dok je kapitenica Milena Nikolić u sudijskoj nadoknadi imala veliku priliku, ali je šutirala preko gola.

Iako se uoči utakmice govorilo da bi BiH i remijem mogla do prolaza, konačan rasplet grupe pokazao je da neriješen rezultat nije bio dovoljan. BiH, Litvanija i Estonija završile su kvalifikacije sa po 11 bodova, a prema dodatnim kriterijima prvo mjesto pripalo je Litvaniji.

Presudni su bili međusobni susreti ekipa koje su završile s istim brojem bodova. BiH je protiv Litvanije poražena u gostima 2:0, dok je u Zenici odigrala 0:0, pa ukupna gol-razlika u grupi, iako je bila ubjedljivo najbolja, nije bila odlučujuća za prvo mjesto.

Zmajice su kvalifikacije završile na drugoj poziciji sa 11 bodova i gol-razlikom 23:5, ali ni to nije bilo dovoljno za baraž. Iz Lige C, pored pobjednica grupa, dalje su prošle samo dvije najbolje drugoplasirane selekcije, a to su Hrvatska i Kazahstan.

Tako je reprezentaciji BiH za nastavak kvalifikacija presudio rasplet u kojem su tri selekcije završile bodovno izjednačene, ali i činjenica da drugo mjesto u grupi nije automatski donosilo baraž.

Konačna tabela grupe pokazuje koliko je malo nedostajalo Zmajicama. Litvanija, BiH i Estonija završile su sa po 11 bodova, dok je Lihtenštajn ostao bez bodova. Litvanija je kao prvoplasirana izborila baraž i promociju u Ligu B, dok BiH ostaje u Ligi C.

Iako je ova utakmica završena razočaravajuće za bh. nogometašice, navijači Bosne i Hercegovine novu priliku za veliko slavlje čekaju već u petak, kada muška reprezentacija BiH igra svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade.