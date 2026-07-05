Zmajevi na Svjetskom pretrčali više od 450 kilometara, Demirović prvi na listi

Zmajevi na Svjetskom prvenstvu nisu privukli pažnju samo rezultatima i historijskim plasmanom u nokaut fazu, nego i fizičkim parametrima koje je FIFA ove godine uvrstila u zvaničnu statistiku.

Prema dostupmnim podacima, reprezentacija Bosne i Hercegovine je na Mundijalu ukupno pretrčala 453,5 kilometara. Po tom parametru Zmajevi su završili na 16. mjestu među selekcijama učesnicama.

Na vrhu liste nalazi se Njemačka sa 508,9 pretrčanih kilometara, dok je posljednji Katar sa 310 kilometara.

Najviše kilometara u bh. reprezentaciji pretrčao je Ermedin Demirović. Napadač Stuttgarta je u četiri nastupa i 356 odigranih minuta prešao 40,4 kilometra, što iznosi 1,14 kilometara na svakih deset minuta igre.

Odmah iza njega nalazi se Sead Kolašinac sa 38 kilometara, dok je Nikola Katić pretrčao 36,2 kilometra. Kerim Alajbegović je na četvrtom mjestu sa 33 kilometra, a Benjamin Tahirović i Amar Dedić pretrčali su po 30,6 kilometara.

Zanimljivo je da se među igračima koji su najviše trčali nalaze i oni koji su imali različite uloge u timu. Tarik Muharemović je pretrčao 28,8 kilometara, Esmir Bajraktarević 28,6, Amar Memić 27,5, dok je Ivan Šunjić završio na 26,1 kilometar.

Kada se gleda prosječna brzina trčanja, poredak donosi nešto drugačiju sliku. Najbrži bh. igrač prema FIFA parametrima bio je Ivan Šunjić, koji je u prosjeku trčao 7,03 kilometra na sat. Iza njega su Benjamin Tahirović sa 6,92 kilometra na sat i Esmir Bajraktarević sa 6,49.

Među najbržima su još Amar Memić sa prosječnom brzinom od 6,46 kilometara na sat, Kerim Alajbegović sa 6,35, Nikola Katić sa 6,17, te Ermedin Demirović i Sead Kolašinac koji su imali prosjek od 6,09 kilometara na sat.

Zmajevi na Svjetskom su posebno zanimljive brojke ostvarili i u segmentu sprinteva. Najviše ih je imao Ermedin Demirović, ukupno 176, čime je potvrdio koliko je posla radio u napadu, ali i u pritisku na protivničku zadnju liniju.

Iza Demirovića po broju sprinteva nalazi se Amar Memić sa 152, zatim Esmir Bajraktarević sa 145, Sead Kolašinac sa 142, Amar Dedić sa 141 i Nikola Katić sa 139 sprinteva. Kerim Alajbegović je zabilježio 130 sprinteva, dok je Benjamin Tahirović imao 116.

Ovi podaci dodatno pokazuju koliko je fizički zahtjevan bio nastup Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, ali i koliko su pojedini igrači doprinosili igri bez lopte. Zmajevi na Svjetskom su, osim kroz rezultat, ostavili trag i kroz statistiku koja sve jasnije pokazuje ritam, intenzitet i potrošnju ekipe tokom četiri odigrane utakmice.