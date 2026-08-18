Emir Spahić danas slavi 46. rođendan, a nekadašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najprepoznatljivijih Zmajeva danas je direktor nacionalnog tima.

Spahić je godinama bio jedan od lidera reprezentacije BiH, za koju je odigrao ukupno 94 utakmice i postigao šest pogodaka. U dresu Bosne i Hercegovine debitovao je 7. juna 2003. godine u susretu protiv Rumunije.

Posebno mjesto u historiji bh. fudbala zauzima kao kapiten generacije koja je izborila prvi plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na veliko takmičenje, Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

Oproštajni nastup za Zmajeve Emir Spahić upisao je 28. maja 2018. godine protiv Crne Gore, kada se od reprezentativnog dresa oprostio zajedno sa još nekoliko dugogodišnjih reprezentativaca.

Tokom bogate klupske karijere nastupao je za GOŠK Dubrovnik, Čelik Zenica, Zagreb, Shinnik, Torpedo Moskvu, Lokomotivu Moskvu, Montpellier, Anzhi, Sevillu, Bayer Leverkusen i Hamburger SV.

Nakon završetka igračke karijere ostao je vezan za bh. fudbal, a danas obavlja funkciju direktora reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Emir Spahić danas tako slavi 46. rođendan, uz brojne čestitke navijača koji ga pamte kao dugogodišnjeg kapitena i jednog od simbola reprezentacije BiH.