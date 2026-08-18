Ko želi u Skupštinu TK? Objavljene kandidatske liste za izbore 2026.

Kandidatske liste za Skupštinu TK za Opće izbore 2026. godine su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Zvanični dokument CIK-a potvrđuje redoslijed kandidata na listama.
U nastavku donosimo kompletne kandidatske liste za Skupštinu TK, prema redoslijedu koji je objavila Centralna izborna komisija BiH.
NAŠA STRANKA – 00877
- Mirsad Čamdžić
- Amila Hodžić
- Adnan Šerak
- Amir Husarić
- Lejla Didik Sarajlić
- Saša Delić
- Vesna Zonić
- Jasminka Čelić
- Mensud Smajić
- Alma Beganović
- Amir Morankić
- Ahmed Alispahić
- Merima Ćatibušić
- Nino Jovanović
- Ivana Pavlić
- Džafer Brkić
- Ćera Osmanović
- Muharem Musić
- Merima Dorić
- Elnur Halilbašić
- Žana Junuzović
- Tarik Gogić
- Ana Zec
- Fuad Halilović
- Amela Delić
- Rasim Šišić
- Salim Tahirović
- Mineheta Karić
- Biha Mehanović
- Damir Inkić
- Dženana Omazić
- Jakub Šerbečić
- Jasmin Mujanović
- Sakib Salihbašić
- Lamija Hamidović
- Senad Ibrahimović
- Mirsad Bilalić
- Selma Ćatibušić
- Adnan Aljić
- Omer Berbić
NES BiH, PDA, NAPRIJED! – ZA EVROPSKU BiH ZAJEDNO – 03532
- Suad Salibašić
- Lejla Ćebić Đerzić
- Nedžad Hamzić
- Rizo Alidžanović
- Azra Livadić
- Dževad Halilović
- Amir Hajrulahović
- Amela Pirić
- Alisa Sinanović
- Semir Husejnefendić
- Azra Hukić
- Amer Mešić
- Meliha Pašić
- Aidin Hrnjić
- Sejdija Adžikić
- Azrina Razić Ivanković
- Emir Idrizović
- Naza Rizvić-Mujić
- Refik Majdančić
- Vejsil Halilović
- Elvisa Ibrahimović
- Nermin Kovačević
- Edina Salihović
- Mirsad Mazalović
- Adis Efendić
- Jasmina Pedljić
- Džemo Subašić
- Azra Dedić
- Muamer Jahić
- Ševref Deljić
- Minasa Bleković
- Damir Nukić
- Belma Mešković
- Sanel Džafić
- Sakib Kopić
- Dženana Nikolić
- Samir Salihović
- Azemina Mujkanović
- Edin Požegić
- Oliver Jurišić
HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine – 00027
- Vinko Pavlović
- Vanja Bosankić-Milić
- Dejan Kovačević
- Jadranka Pavlić
- Slobodan Babić
- Tina Pavlović
- Denis Žepić
- Danijel Pavić
- Dragana Banović
- Danijel Nikolić
- Julijana Pavić
- Dražan Divković
- Vedrana Brakić Holub
- Blaško Topalović
- Mladen Mišić
- Ivana Brkić
- Azur Azabagić
- Snježana Tokić
- Jakov Topalović
- Mario Grgić
- Zorica Lukić
- Anto Jurić
- Erna Mijatović
- Anto Lukić
- Zlatko Kovačević
- Rada Matić
- Mario Cvitkušić
- Anica Grgić
- Zoran Banović
- Zdravko Jurić
- Kata Jokić
- Ivica Pejić
- Smilja Andrić
- Ivan Pavić
- Goran Stojak
- Veronika Pranjić
- Dario Đordić
- Martina Crvenković
- Igor Anđić
SDP – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – 00008
- Dževad Hadžić
- Mirela Memić
- Slađan Ilić
- Vahidin Smajlović
- Azra Ljaljić
- Adel Jukan
- Radojka Stojak
- Omer Beširović
- Emira Karić
- Nisvet Sejdinović
- Svjetlana Kakeš
- Nedžad Uzejrović
- Danijela Avdić
- Adis Kovčić
- Emir Kavazović
- Vesna Husić
- Nusmir Mekić
- Nađija Sinanović
- Ervin Baraković
- Eldar Gluhić
- Ajla Beširović
- Zlatan Hodžić
- Tijana Lukić
- Edis Kešetović
- Haris Uljić
- Fatima Halilović-Terzimehić
- Izudin Subašić
- Amra Hasić
- Bekir Ferhatbegović
- Mahir Šmigalović
- Jasmina Mahovkić
- Duška Tarade
- Amira Buljubašić
- Damir Đonlić
- Hasan Krekić
- Alma Avdić
- Kasim Salihović
- Samra Alić
- Alen Mešić
- Ismet Nasić
SNSD – Milorad Dodik – 00515
- Predrag Lazić
- Mila Tanić
SNAGA NARODA – RAMO ISAK – 03191
- Šahbaz Lapandić
- Esana Kavazbašić-Huskanović
- Senad Okanović
- Mevludin Babajić
- Arnela Hamzić
- Nermin Mrkaljević
- Mirnes Gulam
- Adna Babajić
- Alvira Ljubijankić
- Šefik Bajrić
- Midheta Brigić
- Adem Mujkić
- Šejla Delić
- Husejn Hrvat
- Haris Skejić
- Amira Bajrić
- Mevludin Škripić
- Vesna Agić
- Mustafa Čajić
- Ekrem Suljić
- Rasima Smailović
- Ramo Delić
- Amra Šehić
- Amar Lapandić
- Naida Kovačević
- Muradif Karić
- Lejla Agić
- Ibrahim Numanović
- Elvir Lapandić
- Asmir Babić
- Damira Mekić
CRVENE LINIJE – 03508
- Amer Bošnjić
- Adela Altumbabić
- Damir H. Selimović
- Edis Vrtagić
- Melisa Lovrić
- Anes Adanalić
- Alema Kujraković
- Boris Šurić
- Azra Adanalić
- Mustafa Kujraković
- Sabira Ferizović
- Ervin Mehmedović
ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA – 01702
- Jasmin Lipjankić
HDZ 1990 – Hrvatska demokratska zajednica 1990 – 00769
- Vedrana Andrić
BH ZELENI, BPS-SEFER HALILOVIĆ, TUZLANSKA ALTERNATIVA – 03530
- Jasmin Handžić
- Amira Malkočević
- Mirza Sakić
- Admir Hasanbašić
- Samra Mujkanović
- Mirsad Gluhić
- Damir Đulović
- Jasmina Mustačević
- Razija Hodžić
- Elmir Tukić
- Amela Šehić
- Agan Delibajrić
- Kanita Zaketović
- Amir Mustačević
- Asja Aljić
- Ibrahim Bećić
- Hasib Hirkić
- Ajna Mešanović
- Mirsad Zonić
- Muhidin Mehanović
- Adisa Barišić
- Mirza Ahmić
- Rajfa Hodžić
- Eldar Duraković
- Kenan Čeliković
- Aida Suljanović
- Samir Ahmić
- Adisa Šahinagić
- Zlatko Milosavljević
- Alsad Sakić
- Medina Husejnović
- Mirza Šljivić
- Elvira Redžić
- Mehmed Bečić
- Mihret Kavazović
- Mirnesa Palavrić
- Muhammed Mahmutović
- Nermina Ramić
- Ado Trumić
- Ibrahim Dautović
MIRNES AJANOVIĆ – BOSS – BOSANSKA STRANKA – 00036
- Mirnes Ajanović
- Marizela Senkić
- Danijel Senkić
- Amra Dorić
- Muamer Dedić
- Alma Zonić
- Fadil Mešić
- Armin Hercegovac
- Ilma Hajdarević
- Slavica Tomić
- Izudin Medenjaković
- Jasminka Zonić
- Marko Pranjić
- Asef Dorić
- Beatrisa Čelić
- Almin Jusufović
- Almerina Begović
- Meris Memić
- Salih Gušić
- Sandra Jusufović
- Mehan Sakić
- Elvir Šabić
- Mirsada Terzić
- Mehmedalija Džafić
- Maida Bećar
- Rasim Mujčinović
- Muhamed Bećar
- Asmira Stanković
- Mehmed Kunosić
- Amela Salkičić
- Nedžad Zonić
- Mufid Mehanović
SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ – 01182
- Elvir Salihović
- Zumra Begić
- Edis Trumić
- Amir Hodžić
- Indira Hamzić
- Hasan Kavazović
- Samira Mazalović
- Emir Salihović
- Jasna Mujanović
- Mehmed Omić
- Dijana Huskanović
- Mirhad Omić
- Belma Delić
- Aldin Delić
- Edin Kurtić
- Irma Mulahamzić
- Ibrahim Hadžić
- Amnela Lukić
- Edim Šarić
- Salih Selimbašić
- Irna Kadić
- Armin Okanović
- Semina Brčaninović
- Edin Selimović
- Muris Mujkić
- Arnela Džinić
- Emir Smajić
- Emina Rizvić
- Edin Bešić
- Muris Husić
- Murisa Siočić
- Elvir Kasumović
- Nejla Avdić
- Adnan Škaljić
- Nedžad Sakić
- Željka Lukić
- Mahir Kovačević
- Jasmin Džindić
- Sadžida Kadirić
- Nedžad Jašaragić
SBiH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU – 00004
- Mirnes Gušić
- Mirnesa Šećić
- Žarko Vujović
- Amel Iljazović
- Ediba Tokić
- Esad Brčaninović
- Lejla Baluković
- Enver Islamović
- Dragana Pantić
- Mirza Kurtić
- Melisa Osmić
- Nedžad Hodžić
- Mirela Osmić
- Sead Kuralić
- Mirza Hrnčić
- Zerina Hasanović
- Omer Halilković
- Enisa Brčaninović
- Dževad Zukić
- Nedim Selimović
- Armelina Ahmetović
- Mustafa Mešković
- Nejira Arapović
- Irhad Mešić
- Ervin Alić
- Sanela Husejnović
- Semir Mešić
- Aida Hotović
- Emrah Smajlović
- Edin Džambić
- Selma Buljubašić
- Alen Turbić
- Džeraldina Malkanović
- Negrin Avdić
- Asmin Dedić
- Emina Hasić
- Samir Biberović
- Amela Hodžić
- Mehmed Čanić
- Ajdin Softić
SDBiH – SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE – 02711
- Husein Tokić
- Anela Karić Husarić
- Nedim Subašić
- Selma Subašić
- Muris Osmić
- Melisa Delić
- Ziher Suljić
- Mehmed Džambić
- Almedina Akeljić
- Teufik Zahirović
- Emilija Memić
- Jakub Suljkanović
- Sara Huskanović
- Indir Deliomerović
- Bahrija Rešidović
- Edin Hećimović
- Eldina Palata
- Midhet Zulić
- Azur Lalić
- Nedžada Damadžić
- Mirza Bajramović
- Selma Golać
- Admir Kovačević
- Sadmir Tursunović
- Lamija Pekarić
- Eldina Ališkanović
- Adin Omić
- Irma Osmanović
- Dino Delić
- Melina Imširović
- Enes Numanović
- Asja Mujanović
- Almedina Sejdinović
- Azra Šućurović
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – 00090
- Šekib Umihanić
- Lejla Vuković
- Smajo Mandžić
- Selma Smajić
- Bahrudin Ahmetagić
- Fahrudin Skopljak
- Senad Alić
- Ediba Avdić
- Selma Jukan
- Edin Dedić
- Minela Agić
- Damir Šišić
- Monika Novaković
- Suvada Džuzdanović
- Mumin Čaušević
- Nizar Bajraktarević
- Fahreta Softić
- Berisa Ahmetović
- Enes Idrizović
- Harun Avdagić
- Alma Musić Omerović
- Nedžad Bristrić
- Aldijana Baćić
- Edin Duraković
- Armin Kadrić
- Slavica Ivanov
- Mehmed Mujić
- Zumreta Aljkanović
- Harun Bećirović
- Amir Hadžić
- Amra Sinanović
- Omer Ahmetović
- Fatima Ćosić
- Miralem Huremović
- Suad Selimović
- Medina Ibrišević
- Ernes Prelić
- Nedžmija Šakić
- Arnes Avdić
- Elvir Suljić
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS – 03068
- Mahir Mešalić
- Dragana Bosankić
- Ivana Mijatović
- Mustafa Ljaljić
- Elvir Mujkanović
- Almir Dorić
- Samir Numanović
- Nataša Marošević
- Amela Mehmedović
- Zijad Omerčić
- Aldina Kesić
- Damir Gazdić
- Azra Ibrahimović
- Edim Kadić
- Igor Hudić
- Amela Ramić
- Almir Žilić
- Amela Tupajić
- Ermin Baćić
- Tarik Smajlović
- Samra Mahmutović
- Hamid Husić
- Begajeta Ahmetović
- Mirhan Kaltić
- Kemal Nukić
- Zerina Subašić
- Admir Hasaković
- Adisa Ibrišimović
- Nedžad Kulić
- Sanel Hasanbašić
- Mirela Handžić
- Esad Purdić
- Melika Fazlić
- Armin Talović
- Anes Poljić
- Jasmina Jašarević
- Edin Žunić
- Šejla Hodžić Tršić
- Nermin Bektić
- Armin Hodžić
NAROD I PRAVDA (NiP), STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA BiH – 03551
- Adis Fazlić
- Silva Banović
- Suad Hadžić
- Admir Karić
- Farzijala Šišić
- Husein Topčagić
- Zlatko Mešić
- Maja Sarajlić Hadžiomerović
- Sandra Musić
- Fuad Imamović
- Jasna Rahimić
- Harun Hodžić
- Mubina Ahmić
- Omer Banjić
- Nedžad Dautović
- Suzana Ostojić
- Ermin Šarić
- Sanela Rabić
- Edin Šehić
- Mustafa Kovač
- Elvira Suljkanović
- Iljaz Hasanbašić
- Džana Prelić
- Amer Jusić
- Šahzo Sinanović
- Selma Hajdarbegović Muratović
- Amir Pašalić
- Ramiza Mujić
- Samed Mehmedović
- Adem Bošnjić
- Nermina Kasumović
- Hazim Halilović
- Fuada Moćić
- Marko Petrović
- Zijad Imamović
- Adela Dautović
- Almir Murselović
- Jasminka Hodžić
- Nedžad Jusić
- Mirza Malkočević
REPUBLIKANCI BOSNE I HERCEGOVINE – 03506
- Alen Jahić
- Abida Mulahusejnović
- Stanislav Petrak
- Semir Omerdić
- Dženita Mehinbašić
- Samira Erdeljac
- Muhamed Duraković
Prema zvaničnoj kandidatskoj listi CIK-a, za Skupštinu Tuzlanskog kantona prijavljeno je ukupno 18 političkih subjekata. Neke stranke i koalicije imaju po 40 kandidata, dok su druge pred birače izašle sa znatno kraćim listama.
Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a upravo će rezultati glasanja na Općim izborima 2026. odrediti njen novi saziv.