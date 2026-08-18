Ko želi u Skupštinu TK? Objavljene kandidatske liste za izbore 2026.

Arnela Šiljković - Bojić
Skupština TK

Kandidatske liste za Skupštinu TK za Opće izbore 2026. godine su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Zvanični dokument CIK-a potvrđuje redoslijed kandidata na listama.

U nastavku donosimo kompletne kandidatske liste za Skupštinu TK, prema redoslijedu koji je objavila Centralna izborna komisija BiH.

NAŠA STRANKA – 00877

  1. Mirsad Čamdžić
  2. Amila Hodžić
  3. Adnan Šerak
  4. Amir Husarić
  5. Lejla Didik Sarajlić
  6. Saša Delić
  7. Vesna Zonić
  8. Jasminka Čelić
  9. Mensud Smajić
  10. Alma Beganović
  11. Amir Morankić
  12. Ahmed Alispahić
  13. Merima Ćatibušić
  14. Nino Jovanović
  15. Ivana Pavlić
  16. Džafer Brkić
  17. Ćera Osmanović
  18. Muharem Musić
  19. Merima Dorić
  20. Elnur Halilbašić
  21. Žana Junuzović
  22. Tarik Gogić
  23. Ana Zec
  24. Fuad Halilović
  25. Amela Delić
  26. Rasim Šišić
  27. Salim Tahirović
  28. Mineheta Karić
  29. Biha Mehanović
  30. Damir Inkić
  31. Dženana Omazić
  32. Jakub Šerbečić
  33. Jasmin Mujanović
  34. Sakib Salihbašić
  35. Lamija Hamidović
  36. Senad Ibrahimović
  37. Mirsad Bilalić
  38. Selma Ćatibušić
  39. Adnan Aljić
  40. Omer Berbić

NES BiH, PDA, NAPRIJED! – ZA EVROPSKU BiH ZAJEDNO – 03532

  1. Suad Salibašić
  2. Lejla Ćebić Đerzić
  3. Nedžad Hamzić
  4. Rizo Alidžanović
  5. Azra Livadić
  6. Dževad Halilović
  7. Amir Hajrulahović
  8. Amela Pirić
  9. Alisa Sinanović
  10. Semir Husejnefendić
  11. Azra Hukić
  12. Amer Mešić
  13. Meliha Pašić
  14. Aidin Hrnjić
  15. Sejdija Adžikić
  16. Azrina Razić Ivanković
  17. Emir Idrizović
  18. Naza Rizvić-Mujić
  19. Refik Majdančić
  20. Vejsil Halilović
  21. Elvisa Ibrahimović
  22. Nermin Kovačević
  23. Edina Salihović
  24. Mirsad Mazalović
  25. Adis Efendić
  26. Jasmina Pedljić
  27. Džemo Subašić
  28. Azra Dedić
  29. Muamer Jahić
  30. Ševref Deljić
  31. Minasa Bleković
  32. Damir Nukić
  33. Belma Mešković
  34. Sanel Džafić
  35. Sakib Kopić
  36. Dženana Nikolić
  37. Samir Salihović
  38. Azemina Mujkanović
  39. Edin Požegić
  40. Oliver Jurišić

HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine – 00027

  1. Vinko Pavlović
  2. Vanja Bosankić-Milić
  3. Dejan Kovačević
  4. Jadranka Pavlić
  5. Slobodan Babić
  6. Tina Pavlović
  7. Denis Žepić
  8. Danijel Pavić
  9. Dragana Banović
  10. Danijel Nikolić
  11. Julijana Pavić
  12. Dražan Divković
  13. Vedrana Brakić Holub
  14. Blaško Topalović
  15. Mladen Mišić
  16. Ivana Brkić
  17. Azur Azabagić
  18. Snježana Tokić
  19. Jakov Topalović
  20. Mario Grgić
  21. Zorica Lukić
  22. Anto Jurić
  23. Erna Mijatović
  24. Anto Lukić
  25. Zlatko Kovačević
  26. Rada Matić
  27. Mario Cvitkušić
  28. Anica Grgić
  29. Zoran Banović
  30. Zdravko Jurić
  31. Kata Jokić
  32. Ivica Pejić
  33. Smilja Andrić
  34. Ivan Pavić
  35. Goran Stojak
  36. Veronika Pranjić
  37. Dario Đordić
  38. Martina Crvenković
  39. Igor Anđić

SDP – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – 00008

  1. Dževad Hadžić
  2. Mirela Memić
  3. Slađan Ilić
  4. Vahidin Smajlović
  5. Azra Ljaljić
  6. Adel Jukan
  7. Radojka Stojak
  8. Omer Beširović
  9. Emira Karić
  10. Nisvet Sejdinović
  11. Svjetlana Kakeš
  12. Nedžad Uzejrović
  13. Danijela Avdić
  14. Adis Kovčić
  15. Emir Kavazović
  16. Vesna Husić
  17. Nusmir Mekić
  18. Nađija Sinanović
  19. Ervin Baraković
  20. Eldar Gluhić
  21. Ajla Beširović
  22. Zlatan Hodžić
  23. Tijana Lukić
  24. Edis Kešetović
  25. Haris Uljić
  26. Fatima Halilović-Terzimehić
  27. Izudin Subašić
  28. Amra Hasić
  29. Bekir Ferhatbegović
  30. Mahir Šmigalović
  31. Jasmina Mahovkić
  32. Duška Tarade
  33. Amira Buljubašić
  34. Damir Đonlić
  35. Hasan Krekić
  36. Alma Avdić
  37. Kasim Salihović
  38. Samra Alić
  39. Alen Mešić
  40. Ismet Nasić

SNSD – Milorad Dodik – 00515

  1. Predrag Lazić
  2. Mila Tanić

SNAGA NARODA – RAMO ISAK – 03191

  1. Šahbaz Lapandić
  2. Esana Kavazbašić-Huskanović
  3. Senad Okanović
  4. Mevludin Babajić
  5. Arnela Hamzić
  6. Nermin Mrkaljević
  7. Mirnes Gulam
  8. Adna Babajić
  9. Alvira Ljubijankić
  10. Šefik Bajrić
  11. Midheta Brigić
  12. Adem Mujkić
  13. Šejla Delić
  14. Husejn Hrvat
  15. Haris Skejić
  16. Amira Bajrić
  17. Mevludin Škripić
  18. Vesna Agić
  19. Mustafa Čajić
  20. Ekrem Suljić
  21. Rasima Smailović
  22. Ramo Delić
  23. Amra Šehić
  24. Amar Lapandić
  25. Naida Kovačević
  26. Muradif Karić
  27. Lejla Agić
  28. Ibrahim Numanović
  29. Elvir Lapandić
  30. Asmir Babić
  31. Damira Mekić

CRVENE LINIJE – 03508

  1. Amer Bošnjić
  2. Adela Altumbabić
  3. Damir H. Selimović
  4. Edis Vrtagić
  5. Melisa Lovrić
  6. Anes Adanalić
  7. Alema Kujraković
  8. Boris Šurić
  9. Azra Adanalić
  10. Mustafa Kujraković
  11. Sabira Ferizović
  12. Ervin Mehmedović

ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA – 01702

  1. Jasmin Lipjankić

HDZ 1990 – Hrvatska demokratska zajednica 1990 – 00769

  1. Vedrana Andrić

BH ZELENI, BPS-SEFER HALILOVIĆ, TUZLANSKA ALTERNATIVA – 03530

  1. Jasmin Handžić
  2. Amira Malkočević
  3. Mirza Sakić
  4. Admir Hasanbašić
  5. Samra Mujkanović
  6. Mirsad Gluhić
  7. Damir Đulović
  8. Jasmina Mustačević
  9. Razija Hodžić
  10. Elmir Tukić
  11. Amela Šehić
  12. Agan Delibajrić
  13. Kanita Zaketović
  14. Amir Mustačević
  15. Asja Aljić
  16. Ibrahim Bećić
  17. Hasib Hirkić
  18. Ajna Mešanović
  19. Mirsad Zonić
  20. Muhidin Mehanović
  21. Adisa Barišić
  22. Mirza Ahmić
  23. Rajfa Hodžić
  24. Eldar Duraković
  25. Kenan Čeliković
  26. Aida Suljanović
  27. Samir Ahmić
  28. Adisa Šahinagić
  29. Zlatko Milosavljević
  30. Alsad Sakić
  31. Medina Husejnović
  32. Mirza Šljivić
  33. Elvira Redžić
  34. Mehmed Bečić
  35. Mihret Kavazović
  36. Mirnesa Palavrić
  37. Muhammed Mahmutović
  38. Nermina Ramić
  39. Ado Trumić
  40. Ibrahim Dautović

MIRNES AJANOVIĆ – BOSS – BOSANSKA STRANKA – 00036

  1. Mirnes Ajanović
  2. Marizela Senkić
  3. Danijel Senkić
  4. Amra Dorić
  5. Muamer Dedić
  6. Alma Zonić
  7. Fadil Mešić
  8. Armin Hercegovac
  9. Ilma Hajdarević
  10. Slavica Tomić
  11. Izudin Medenjaković
  12. Jasminka Zonić
  13. Marko Pranjić
  14. Asef Dorić
  15. Beatrisa Čelić
  16. Almin Jusufović
  17. Almerina Begović
  18. Meris Memić
  19. Salih Gušić
  20. Sandra Jusufović
  21. Mehan Sakić
  22. Elvir Šabić
  23. Mirsada Terzić
  24. Mehmedalija Džafić
  25. Maida Bećar
  26. Rasim Mujčinović
  27. Muhamed Bećar
  28. Asmira Stanković
  29. Mehmed Kunosić
  30. Amela Salkičić
  31. Nedžad Zonić
  32. Mufid Mehanović

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ – 01182

  1. Elvir Salihović
  2. Zumra Begić
  3. Edis Trumić
  4. Amir Hodžić
  5. Indira Hamzić
  6. Hasan Kavazović
  7. Samira Mazalović
  8. Emir Salihović
  9. Jasna Mujanović
  10. Mehmed Omić
  11. Dijana Huskanović
  12. Mirhad Omić
  13. Belma Delić
  14. Aldin Delić
  15. Edin Kurtić
  16. Irma Mulahamzić
  17. Ibrahim Hadžić
  18. Amnela Lukić
  19. Edim Šarić
  20. Salih Selimbašić
  21. Irna Kadić
  22. Armin Okanović
  23. Semina Brčaninović
  24. Edin Selimović
  25. Muris Mujkić
  26. Arnela Džinić
  27. Emir Smajić
  28. Emina Rizvić
  29. Edin Bešić
  30. Muris Husić
  31. Murisa Siočić
  32. Elvir Kasumović
  33. Nejla Avdić
  34. Adnan Škaljić
  35. Nedžad Sakić
  36. Željka Lukić
  37. Mahir Kovačević
  38. Jasmin Džindić
  39. Sadžida Kadirić
  40. Nedžad Jašaragić

SBiH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU – 00004

  1. Mirnes Gušić
  2. Mirnesa Šećić
  3. Žarko Vujović
  4. Amel Iljazović
  5. Ediba Tokić
  6. Esad Brčaninović
  7. Lejla Baluković
  8. Enver Islamović
  9. Dragana Pantić
  10. Mirza Kurtić
  11. Melisa Osmić
  12. Nedžad Hodžić
  13. Mirela Osmić
  14. Sead Kuralić
  15. Mirza Hrnčić
  16. Zerina Hasanović
  17. Omer Halilković
  18. Enisa Brčaninović
  19. Dževad Zukić
  20. Nedim Selimović
  21. Armelina Ahmetović
  22. Mustafa Mešković
  23. Nejira Arapović
  24. Irhad Mešić
  25. Ervin Alić
  26. Sanela Husejnović
  27. Semir Mešić
  28. Aida Hotović
  29. Emrah Smajlović
  30. Edin Džambić
  31. Selma Buljubašić
  32. Alen Turbić
  33. Džeraldina Malkanović
  34. Negrin Avdić
  35. Asmin Dedić
  36. Emina Hasić
  37. Samir Biberović
  38. Amela Hodžić
  39. Mehmed Čanić
  40. Ajdin Softić

SDBiH – SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE – 02711

  1. Husein Tokić
  2. Anela Karić Husarić
  3. Nedim Subašić
  4. Selma Subašić
  5. Muris Osmić
  6. Melisa Delić
  7. Ziher Suljić
  8. Mehmed Džambić
  9. Almedina Akeljić
  10. Teufik Zahirović
  11. Emilija Memić
  12. Jakub Suljkanović
  13. Sara Huskanović
  14. Indir Deliomerović
  15. Bahrija Rešidović
  16. Edin Hećimović
  17. Eldina Palata
  18. Midhet Zulić
  19. Azur Lalić
  20. Nedžada Damadžić
  21. Mirza Bajramović
  22. Selma Golać
  23. Admir Kovačević
  24. Sadmir Tursunović
  25. Lamija Pekarić
  26. Eldina Ališkanović
  27. Adin Omić
  28. Irma Osmanović
  29. Dino Delić
  30. Melina Imširović
  31. Enes Numanović
  32. Asja Mujanović
  33. Almedina Sejdinović
  34. Azra Šućurović

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – 00090

  1. Šekib Umihanić
  2. Lejla Vuković
  3. Smajo Mandžić
  4. Selma Smajić
  5. Bahrudin Ahmetagić
  6. Fahrudin Skopljak
  7. Senad Alić
  8. Ediba Avdić
  9. Selma Jukan
  10. Edin Dedić
  11. Minela Agić
  12. Damir Šišić
  13. Monika Novaković
  14. Suvada Džuzdanović
  15. Mumin Čaušević
  16. Nizar Bajraktarević
  17. Fahreta Softić
  18. Berisa Ahmetović
  19. Enes Idrizović
  20. Harun Avdagić
  21. Alma Musić Omerović
  22. Nedžad Bristrić
  23. Aldijana Baćić
  24. Edin Duraković
  25. Armin Kadrić
  26. Slavica Ivanov
  27. Mehmed Mujić
  28. Zumreta Aljkanović
  29. Harun Bećirović
  30. Amir Hadžić
  31. Amra Sinanović
  32. Omer Ahmetović
  33. Fatima Ćosić
  34. Miralem Huremović
  35. Suad Selimović
  36. Medina Ibrišević
  37. Ernes Prelić
  38. Nedžmija Šakić
  39. Arnes Avdić
  40. Elvir Suljić

ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS – 03068

  1. Mahir Mešalić
  2. Dragana Bosankić
  3. Ivana Mijatović
  4. Mustafa Ljaljić
  5. Elvir Mujkanović
  6. Almir Dorić
  7. Samir Numanović
  8. Nataša Marošević
  9. Amela Mehmedović
  10. Zijad Omerčić
  11. Aldina Kesić
  12. Damir Gazdić
  13. Azra Ibrahimović
  14. Edim Kadić
  15. Igor Hudić
  16. Amela Ramić
  17. Almir Žilić
  18. Amela Tupajić
  19. Ermin Baćić
  20. Tarik Smajlović
  21. Samra Mahmutović
  22. Hamid Husić
  23. Begajeta Ahmetović
  24. Mirhan Kaltić
  25. Kemal Nukić
  26. Zerina Subašić
  27. Admir Hasaković
  28. Adisa Ibrišimović
  29. Nedžad Kulić
  30. Sanel Hasanbašić
  31. Mirela Handžić
  32. Esad Purdić
  33. Melika Fazlić
  34. Armin Talović
  35. Anes Poljić
  36. Jasmina Jašarević
  37. Edin Žunić
  38. Šejla Hodžić Tršić
  39. Nermin Bektić
  40. Armin Hodžić

NAROD I PRAVDA (NiP), STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA BiH – 03551

  1. Adis Fazlić
  2. Silva Banović
  3. Suad Hadžić
  4. Admir Karić
  5. Farzijala Šišić
  6. Husein Topčagić
  7. Zlatko Mešić
  8. Maja Sarajlić Hadžiomerović
  9. Sandra Musić
  10. Fuad Imamović
  11. Jasna Rahimić
  12. Harun Hodžić
  13. Mubina Ahmić
  14. Omer Banjić
  15. Nedžad Dautović
  16. Suzana Ostojić
  17. Ermin Šarić
  18. Sanela Rabić
  19. Edin Šehić
  20. Mustafa Kovač
  21. Elvira Suljkanović
  22. Iljaz Hasanbašić
  23. Džana Prelić
  24. Amer Jusić
  25. Šahzo Sinanović
  26. Selma Hajdarbegović Muratović
  27. Amir Pašalić
  28. Ramiza Mujić
  29. Samed Mehmedović
  30. Adem Bošnjić
  31. Nermina Kasumović
  32. Hazim Halilović
  33. Fuada Moćić
  34. Marko Petrović
  35. Zijad Imamović
  36. Adela Dautović
  37. Almir Murselović
  38. Jasminka Hodžić
  39. Nedžad Jusić
  40. Mirza Malkočević

REPUBLIKANCI BOSNE I HERCEGOVINE – 03506

  1. Alen Jahić
  2. Abida Mulahusejnović
  3. Stanislav Petrak
  4. Semir Omerdić
  5. Dženita Mehinbašić
  6. Samira Erdeljac
  7. Muhamed Duraković

Prema zvaničnoj kandidatskoj listi CIK-a, za Skupštinu Tuzlanskog kantona prijavljeno je ukupno 18 političkih subjekata. Neke stranke i koalicije imaju po 40 kandidata, dok su druge pred birače izašle sa znatno kraćim listama.

Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a upravo će rezultati glasanja na Općim izborima 2026. odrediti njen novi saziv.

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