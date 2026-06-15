Položaj djece i osoba sa invaliditetom u TK: Najavljena izrada Akcionog plana

Položaj djece i osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu bio je tema tematske sjednice Skupštine TK, na kojoj je razmatrana informacija o pravima i svakodnevnim izazovima ove populacije.

Tokom sjednice najavljeno je da će u narednom periodu biti pripremljen Akcioni plan kojim bi ova oblast trebala biti bolje uređena, uz poseban fokus na prilagođavanje zdravstvenog sistema potrebama djece i osoba sa invaliditetom.

Predstavnici udruženja ukazali su da se osobe sa invaliditetom i dalje suočavaju s brojnim preprekama pri ostvarivanju svojih prava. Problemi su posebno izraženi u zdravstvenim ustanovama, prilikom nabavke pomagala, ali i u oblasti radnog osposobljavanja i zapošljavanja, koje na području Tuzlanskog kantona nije kontinuirano.

Kao jedan od hitnih problema istaknut je nedostatak subspecijaliste neuropedijatra na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla. Na ovaj problem upozorio je Vahidin Nurikić, predsjednik Mreže udruženja “Imam pravo”, naglašavajući da je riječ o pitanju koje je važno za zdravstvenu zaštitu djece.

Predsjednik Koalicije osoba sa invaliditetom TK Suvad Zahirović ukazao je i na problem nabavke invalidskih kolica, navodeći da od početka pandemije koronavirusa u Tuzlanskom kantonu više nije moguće dobiti kolica uz podršku Zavoda zdravstvenog osiguranja, iako je ta mogućnost ranije postojala.

Na sjednici je istaknuto da se ne smije ostati samo na evidentiranju problema, već da je potrebno jasno definisati šta treba uraditi kako bi usluge bile dostupne svakom djetetu i svakoj osobi sa invaliditetom. Zastupnici su najavili i aktivnosti u pravcu jačanja kadrovskih kapaciteta, uključujući prijem dodatnih pedijatara na UKC Tuzla.

Predstavnici udruženja poručili su da zakonski preduslovi postoje, ali da njihova primjena u praksi nije u potpunosti ispoštovana. Naglašeno je da vrijednost budućeg Akcionog plana neće biti samo u njegovom usvajanju, nego u konkretnim mjerama koje će olakšati svakodnevni život djece i osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu.