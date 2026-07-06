Skupština TK usvojila važne izmjene: Nova pravila za oružje i policijske službenike

Na 61. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojene su izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji te Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, a razmatrani su i izvještaji o radu više kantonalnih institucija i javnih ustanova.

Izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji otklonjeni su nedostaci uočeni tokom njegove primjene, posebno u dijelu koji se odnosi na privremeni boravak osoba na području Tuzlanskog kantona. Novim rješenjima precizirano je da oružje mogu nabavljati isključivo državljani Bosne i Hercegovine i osobe sa stalnim boravkom. Također su pojednostavljene procedure za nabavku dugog oružja, definisani rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžen rok za zamjenu oružnog lista.

Skupština je usvojila i zaključak kojim su Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaduženi da podzakonskim aktom urede provedbu izmjena zakona, kako bi se vlasnicima olakšala prijava i evidencija oružja kategorije C koje je nabavljeno prije stupanja na snagu novih zakonskih odredbi.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, čiji je cilj unapređenje efikasnosti rada Uprave policije i povećanje sigurnosti građana. Izmjene, između ostalog, predviđaju donošenje podzakonskih akata kojima će biti preciznije uređen način postupanja policijskih službenika, dok su zbog nedostatka kadra izmijenjene i odredbe koje se odnose na uslove za unapređenje i penzionisanje policijskih službenika.

Na sjednici je donesena i Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora. Zastupnici su prihvatili izvještaje o radu za 2025. godinu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla i Kantonalnog pravobranilaštva, dok Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2025. godinu nije dobio potrebnu podršku.

Skupština je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, Narativni izvještaj Kantonalnog tužilaštva te informacije o radu Kantonalnog suda i općinskih sudova u Tuzli, Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji, Živinicama i Lukavcu za prošlu godinu.