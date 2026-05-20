Skupština TK usvojila niz zakona: Opozicija tražila smjenu Jusića i provjeru diploma

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojeno je više zakonskih rješenja i izvještaja koji se odnose na budžet, rad javnih institucija, policijski sektor i prava boračke populacije. Zastupnici su, između ostalog, prihvatili izmjene Zakona o izvršenju Budžeta TK, kao i izmjene zakona koje se odnose na policijske službenike i njihove plate.

„Danas smo donijeli dva zakona, prvi se odnosi na izmjene i dopune na izvršenje Budžeta za 2026. godinu. Imali smo zakon o policijskim plaćama i naknadama gdje se prema tom zakonu policijskim službenicima iz kriminalističkog sektora povećava plata za 35 %“, istakla je Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine TK.

Jedna od važnijih odluka odnosila se na proširenje prava boraca i članova njihovih porodica. Usvojenim izmjenama omogućeno je finansiranje ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide koji žive na području RS, kao i jednostavnije ostvarivanje prava na proteze, trakice za mjerenje šećera i određene lijekove. Nadležni ističu da se na ovaj način nastavlja unapređenje zdravstvene zaštite boračke populacije.

„Ovom izmjenom Ministarstvo za boračka pitanja preuzet će finansiranje i tog dijela od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Tako će i oni biti u ravnopravnom položaju sa osiguranicima i ratnim vojnim invalidima sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, sada će im se u cijelosti snositi naknada za ortopedska pomagala“, kazala je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK.

Tokom sjednice opozicija je uputila nekoliko inicijativa koje nisu dobile podršku skupštinske većine. Među njima su bile inicijativa za hitnu provjeru diploma svih zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, ali i prijedlog za razrješenje člana Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona, Naila Jusića, koji je nedavno uhapšen u okviru istrage o spornim diplomama.

„Pokrenuli smo inicijativu u kojoj smo, nakon svega što se dešavalo u Živinicama, tražili da se gospodin Jusić isključi, odnosno smijeni iz Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona. Također smo tražili da se izvrše provjere i u drugim zdravstvenim institucijama kako bi se utvrdilo postoje li diplome stečene na sličan način kao što se tvrdi u slučaju diploma za koje je optužen Jusić i pojedini uposlenici Doma zdravlja Živinice. Naravno, ni za ovu inicijativu nismo dobili parlamentarnu većinu“, rekao je Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u Skupštini TK.

Zastupnici su uputili i inicijativu koja se odnosi na rješavanje smještajnih kapaciteta za više organizacionih jedinica MUP-a TK. Planirano je da se prostor bivšeg instituta u Tuzli prilagodi potrebama policijskih jedinica.

„Danas sam uputio inicijativu kojom smo pokrenuli aktivnosti za obezbjeđenje smještajnog prostora za Policijsku stanicu Zapad, Jedinicu policije za specijalnu podršku, OBL, saobraćajnu jedinicu i magacin Ministarstva unutrašnjih poslova u prostoru bivšeg instituta u Tuzli. Naravno, potrebno je obezbijediti adekvatna sredstva za realizaciju projekta u narednom periodu, a procijenjena vrijednost iznosi oko 7,5 miliona KM“, kazao je Bahrudin Ahmetagić, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Upućene su i inicijative koje se odnose na sigurnost građana i jačanje institucionalne zaštite. Među njima je i inicijativa za uspostavljanje sistema elektronskog monitoringa za visokorizične počinioce nasilja, kao i uvođenje SOS uređaja za žrtve nasilja, s ciljem brže reakcije institucija i prevencije femicida.

„Cilj je pokušati i na ovaj način, uz primjenu modernih tehnologija, smanjiti potencijalnu opasnost za žrtve nasilja. Prije svega, to se odnosi na visokorizične počinioce nasilja, kako bi žrtva blagovremeno bila obaviještena ukoliko dođe do kršenja mjere zabrane prilaska. Na taj način istovremeno bi bili alarmirani i žrtva i nadležne policijske strukture“, istakla je Mirela Memić, zastupnica SDP-a u Skupštini TK.

Sa dnevnog reda sjednice povučeni su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji, kao i Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, te se o njima danas nije raspravljalo.

„Povučeni su radimo određena unapređenja s ciljem da policijski službenici imaju što bolji status, a s druge strane da imamo funkcionalnu policijsku upravu. Naravno, postoji potreba za popunjavanjem policijskih redova i važno je da se te procedure provedu što brže i što efikasnije. Vi znate da smo u Budžetu planirali sredstva za prijem velikog broja policijskih službenika i sve što je u službi toga ili je danas na sjednici ili je u pripremi“, rekao je Muamer Zukić, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Tokom sjednice razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu više kantonalnih ustanova, javnih preduzeća i institucija