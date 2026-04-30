Predsjednica Skupštine TK čestitala 1. maj: Čovjek je ključ svakog uspjeha

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, Ivana Mijatović, uputila je čestitku u povodu Međunarodno praznika rada.

“U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam Međunarodni praznik rada.

Ove godine 1. maj u Bosni i Hercegovini u sjeni je zatvaranja nekoliko značajnih industrijskih pogona, zbog čega je veliki broj radnika ostao bez posla.

U Tuzlanskom kantonu smo pokazali da se, i u takvim uslovima, kada ujedinimo svoje snage, možemo suočiti sa svim izazovima. Zahvaljujući zajedničkom radu pronalazimo rješenje za radnike Koksare u stečaju – ili kroz penzionisanje ili novo zapošljavanje.

U tom duhu neka nas predstojeći praznik ujedini i podsjeti da je, bez obzira na sav tehnološki napredak, čovjek ključ svakog uspjeha i da naši napori za poboljšanje položaja radnika u društvu nikada ne smiju prestati”.