Predsjednica Skupštine TK uputila bajramsku čestitku

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović uputila je čestitku muslimanima u Bosni i Hercegovini povodom predstojećeg Kurban-bajrama, uz želju da bajramske dane provedu u zdravlju, radosti i zajedništvu.

U čestitci je istaknula da Kurban-bajram simbolizira zajedništvo, obnavljanje i jačanje rodbinskih i prijateljskih veza, ali i pomaganje onima kojima je podrška najpotrebnija.

„Zato se radost koju on donosi osjeti u cijeloj našoj zajednici“, navedeno je u bajramskoj čestitki.

Uz iskrene čestitke, svim vjernicima poželjela je da bajramske dane provedu sa dragim ljudima, u zdravlju i dobrom raspoloženju.

„Bajram šerif mubarek olsun“, poručila je Mijatović.