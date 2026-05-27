Kabul olsun ili halal olsun? Evo koji izraz koristimo kada dijelimo kurbansko meso

Kurban bajram i tradicija podjele kurbanskog mesa

Tokom četiri dana Kurban bajrama muslimani širom svijeta prinose kurban – žrtvu u vidu ovce, krave, koze ili deve, u skladu s vjerskim propisima i običajima.

Prema tradiciji, kurbansko meso dijeli se na tri jednaka dijela, a njegovu podjelu najčešće obavljaju djeca. U mnogim porodicama običaj je da oni koji prime kurban djeci uzvrate bajramlukom, najčešće u novcu.

Nerijetko dolazi do zabune između izraza „kabul olsun“ i „halal olsun“, pa mnogi nisu sigurni kada se koja riječ koristi.

Pravilo je da osoba koja prima kurban prva izgovara „kabul olsun“, čime izražava želju da Bog primi dobro djelo onoga ko je prinio žrtvu. Nakon toga, osoba koja daje kurban odgovara riječima „halal olsun“, iskazujući svoju namjeru i zahvalnost.

U Bosni i Hercegovini često se koriste i narodne varijante „kabulosom“ i „halalusom“, koje nose isto značenje, ali su prilagođene svakodnevnom govoru. Važno je zapamtiti da razgovor uvijek započinje osoba koja prima kurban, dok davaoc odgovara nakon toga.