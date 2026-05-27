Planirate klanje kurbana? Evo šta je važno znati prije nego što pristupite obredu

Šerijatski propisi o kurbanu su manje-više poznati i na njih se svake godine podsjeća na različite načine. Svi vjernici nastoje da se što bolje upoznaju sa ovim propisima i nastoje da ih što dosljednije provedu u praksi. Upravo zbog primjene ovih propisa kurbansko meso se smatra najhalalnijim, pa su stoga propisi o klanju kurbana preuzeti kao osnova za definiranje standarda za halal klanje životinja koje se obavlja u industrijskoj proizvodnji. Stoga se bez dvojbe može konstatirati da se preporuke o postupanju sa kurbanima, uz izvjesne izuzetke u pogledu njihove starosti, ne primjenjuju se samo u danima Bajrama, već i u drugim prilikama tokom cijele godine. Iako su propisi o kurbanu predstavljaju osnovu za halal klanje, halal standardima je ova oblast dodatno unaprijeđena, posebno u dijelu koji se odnosi na kontrolu zdravlja životinja, ishranu, te jasno definiranje uvjeta za mjesto za klanje, načina sputavanja životinja i samog čina klanja. Svi ovi zahtjevi halal standarda imaju svoje šerijatsko utemeljenje, a istovremeno ispunjavaju propise o dobrobiti životinja, zdravstvenoj ispravnosti, higijeni, te zaštiti ljudi na radu.

FETVA O OBAVEZNOSTI VAKCINACIJE KURBANA

Agencija za certificiranje halal kvalitete, kao specijalizirana institucije Islamske zajednice, sustavno radi na implementaciji zahtjeva halal standarda u mesnim industrijama kao najkompleksnijem segmentu prehrambene industrije. Propisi o halal klanju obuhvataju ukupni lanac proizvodnje koji počinje sa ishranom životinja i postupanjem s njima prije, u toku i nakon klanja, te ukupnu tehnologiju prerade mesa. Imajući u vidu da su propisi o kurbanskom i industrijskom halal mesu identični, ovim tekstom želi se ukazati na pojedine odredbe Halal standarda čijom bi se primjenom mogla pospješiti praksa klanja kurbana. U ovom tekstu sadržani su odgovori na najčešće postavljana pitanja o kurbanima koja su upućena Agenciji za certificiranje halal kvalitete, kao i opće napomene o postupanju sa životinjama. U pripremanju odgovora na ova pitanja Agencija se rukovodila zahtjevima halal standarda i saznanjima o različitim pojavama i praksama sa kojima se susretala u svom radu.

Propisi o kurbanu

Propisi o kurbanu utemeljeni su na Kur'anu i Sunnetu. Klanje kurbana je vadžib za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti, a propisano je riječima Uzvišenog: „Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!”(EL-Kewser, 2.). Klanje kurbana ima veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Čovjek na Kurban-bajram ne može ništa draže Allahu uraditi, nego da pusti krv kurbana. Na sudnjem danu ona (zaklana životinja) će doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv stiže do Allaha prije nego što padne na zemlju. (Tirmizi i kaže da je sahih)

Propisi o kurbanu se u najkraćem mogu sažeti u četiri kategorije:

•a) Starost životinja namjenjenih za kurban

– Da bi se ovca mogla zaklati kao kurban treba da bude stara blizu godinu dana,

– za kozu važi pravilo da je napunila jednu i ušla u drugu godinu,

– za kravu da je napunila dvije godine i ušla u treću, a

– deva treba da je napunila četvrtu godinu i ušla u petu.

•b) Zdravlje i fizička ispravnost kurbana

– Kao kurban se kolje životinja koja je potpuno zdrava i bez ikakvih fizičkih mahana.

– Životinja namjenjena za kurban ne smije biti ćorava, hroma, iščupanog roga i uha iz korijena,

– bolesna niti previše mršava.

•c)