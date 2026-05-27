Lugavić i Pejić čestitali Kurban-bajram građanima Tuzle

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić uputili su čestitku građankama i građanima islamske vjeroispovijesti povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

U čestitki su poželjeli da bajramske dane provedu u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći.

Istaknuli su da Kurban-bajram podsjeća na vrijednosti koje povezuju ljude, među kojima su razumijevanje, humanost, solidarnost i međusobno poštovanje.

Naglašeno je i da su jedinstvo i briga za druge temelj na kojem se gradi bolje i pravednije društvo.

„Sa željom da bajramski dani unesu radost u vaše domove, mir u vaša srca i snagu za nove životne izazove, upućujemo vam srdačne čestitke. Bajram šerif mubarek olsun“, poručili su Lugavić i Pejić.