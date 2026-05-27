Danas je prvi dan Kurban bajrama

Prema Takvimu Islamske zajednice u BiH, prvi dan Kurban-bajrama 1447. godine po Hidžri obilježava se danas, 27. maja. Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjan je u 5.49 sati, dok jesabah-namaz obavljen u 4.30 sati, nakon čega je uslijedio svečani program uz izvođenje ilahija, kasida i učenje Kur’ana.

Bajramsku hutbu kazivao je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, dok je prigodno predavanje održao direktor Gazi Husrev-begove medrese mr. Dževad Pleh.

Tradicionalno bajramsko čestitanje koje organizira reisul-ulema bit će održano danas od 9 do 12.30 sati u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima.

Kurban-bajram, poznat i kao Hadži-bajram, traje četiri dana, a njegova posebna simbolika ogleda se u ibadetu kurbana, dijeljenju mesa porodici, prijateljima i komšijama, kao i obavljanju hadža u Mekki. Među milionima muslimana koji ove godine borave na hadžu nalazi se i više od 2.200 državljana Bosne i Hercegovine.