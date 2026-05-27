Reisul-ulema povodom Kurban-bajrama: Ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori poruku povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

Agencija MINA bajramsku poruku reisul-uleme prenosi u cijelosti:

“Bismilahirrahmanirrahim!

Draga braćo i sestre, prijatelji, poštovane komšije i sugrađani,

dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti.

U danima Kurban-bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere: najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima, a. s., i njegovog sina Ismaila, naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobru, koje će nam se vratiti. Zato, naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge.

I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato, ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri.

Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo – emanet koji se svakoga dana čuva.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori, čestitam nastupajuće dane Kurban-bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje.

Bajram šerif mubarek olsun!”