Bosna i Hercegovina na Svjetskom prvenstvu 2026 ponovo će biti među najboljim reprezentacijama svijeta. Dvanaest godina nakon historijskog nastupa u Brazilu, Zmajevi se vraćaju na najveću fudbalsku scenu, ovoga puta na Mundijal koji se igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.

Zmajevi ponovo među najboljima

Pod vodstvom Sergeja Barbareza, reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla je dug i zahtjevan put do završnog turnira. U tim se vratila energija koju su navijači dugo čekali, a spoj iskustva i mladosti ponovo je probudio vjeru da Zmajevi mogu napraviti rezultat koji će se pamtiti.

Kapiten reprezentacije je Edin Džeko, najbolji strijelac i igrač sa najviše nastupa u historiji državnog tima. Za njega će ovo biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon Brazila 2014. godine, kada je Bosna i Hercegovina prvi put igrala na Mundijalu.

Put do Mundijala: Od kvalifikacija do velikog slavlja

Bosna i Hercegovina plasman na Svjetsko prvenstvo nije izborila laganim putem. Zmajevi su kroz kvalifikacije morali pokazati karakter, strpljenje i zrelost, a nakon završenog grupnog dijela uslijedio je baraž koji će se dugo pamtiti.

Prvo je stigla drama u Cardiffu. Protiv Velsa se igralo tvrdo, neizvjesno i do posljednjeg trenutka, a nakon rezultata 1:1 odluka je pala poslije izvođenja jedanaesteraca. Zmajevi su tada pokazali mirnoću kada je bilo najpotrebnije i izborili finale baraža.

Nekoliko dana kasnije Zenica je svjedočila još jednoj velikoj fudbalskoj noći. Protiv Italije, jedne od najvećih evropskih reprezentacija, Bosna i Hercegovina je ponovo prošla kroz pravu dramu. Regularni dio završen je rezultatom 1:1, a nakon penala slavila je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Upravo tom pobjedom Zmajevi su osigurali povratak na Mundijal i drugi nastup na Svjetskom prvenstvu u historiji.

Slavlje koje je obišlo svijet

Nakon posljednjeg penala i potvrde plasmana na Mundijal, uslijedile su scene koje su još jednom pokazale šta reprezentacija Bosne i Hercegovine znači navijačima. Slavilo se u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, brojnim bh. gradovima, ali i širom dijaspore.

Snimci slavlja navijača brzo su obišli društvene mreže i svijet, a posebnu pažnju privukla je atmosfera uz hit Dubioze kolektiv “Take Me to America”. Pjesma je dodatno pojačala emociju velikog trenutka, dok su navijači slavili povratak Zmajeva na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina.

Grupa B i raspored utakmica

Bosna i Hercegovina na Svjetskom prvenstvu 2026 nastupit će u grupi B, zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvi meč Zmajevi igraju protiv domaćina Kanade, 12. juna u Torontu od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Druga utakmica na rasporedu je 18. juna protiv Švicarske u Los Angelesu, također od 21 sat, dok će grupnu fazu BiH zaključiti 24. juna protiv Katara u Seattleu, u istom terminu.

Sergej Barbarez i stručni štab

Na klupi reprezentacije nalazi se Sergej Barbarez, nekadašnji kapiten i jedan od simbola bh. fudbala. Uz njega su Zlatan Bajramović, Mirko Hrgović i Ninoslav Milenković kao asistenti, trener golmana Kenan Hasagić, kondicioni trener Marko Čavka, član stručnog tima Siniša Mrkobrada, te tehnički direktor Emir Spahić.

Barbarez je od početka mandata insistirao na vjeri, zajedništvu i velikim snovima, što je sažeo u poruci koja je brzo postala prepoznatljiva među navijačima, “Dream big, dream BiH”. Upravo takav pristup vratio je reprezentaciji samopouzdanje, a navijačima osjećaj da Zmajevi ponovo mogu sanjati velike rezultate.

Igrači Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026