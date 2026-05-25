Od Patrick ljiljana do Kelme motiva: Ovo su svi dresovi fudbalske reprezentacije BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine tokom više od tri decenije promijenila je nekoliko proizvođača sportske opreme, ali su plava i žuta boja zajedno sa bijelom ostale prepoznatljiv simbol nacionalnog tima. Boje na dresovima ujedno simbolizuju i boje zastave BiH odnosno RBiH.

Od prvih utakmica sredinom devedesetih godina nakon agresije do današnjih modernih garnitura koje Zmajevi nose na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dresovi reprezentacije pratili su i sportski razvoj bh. fudbala, od debitantskih nastupa pa sve do historijskih plasmana.

Prve utakmice…

Opšte je poznato da je Patrick prvi proizvođač dresova za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, prije Patrick-a, bila je jedna specifična garnitura dresova.

FIFA je 1996. godine priznala reprezetnaciju BiH, a UEFA 1998. godine. Međutim, tokom agresije na BiH, tačnije 1993. godine, reprezentacija BiH je uspjela odigrati nekoliko humanitarnih mečeva i na taj način skupila novac za pomoć građanima države.

Tadašnji reprezentativci igrali su u modro-bijelim dresovima, nijansi koja se danas često opisuje kao „baby blue“, s prepoznatljivim crnim kragnama. Prema pričama iz tog perioda, nije riječ bila o zvanično izrađenoj opremi reprezentacije niti o dresovima poznatog proizvođača, nego o kompletima koji su u tom trenutku bili dostupni u dovoljnom broju da svaki igrač može imati svoj dres.