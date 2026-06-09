Zmajevi odradili službeni FIFA Media Day pred nastup na Svjetskom prvenstvu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je obavila službene medijske obaveze za potrebe FIFA-e uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine saopćeno je da su reprezentativci odradili FIFA World Cup Media Day, koji uključuje snimanja za potrebe televizijskih prijenosa utakmica, kao i službeni photo session.

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Ovakva snimanja dio su uobičajenih aktivnosti reprezentacija učesnica Svjetskog prvenstva, a koriste se za grafike, najave, televizijske prijenose i druge službene FIFA sadržaje tokom takmičenja.

Bh. reprezentativci su tako, uz treninge i pripreme za prve utakmice, ispunili i protokolarne medijske obaveze koje prethode početku nastupa na Mundijalu.

Fotografije sa službenog FIFA Media Day-a prikazuju Zmajeve u reprezentativnoj opremi, u atmosferi koja dodatno najavljuje njihov nastup na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni.