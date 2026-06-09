Javno gledanje utakmica na Trgu slobode: Tuzla sprema navijačku atmosferu

Javno gledanje utakmica na Trgu slobode u Tuzli bit će organizovano tokom Svjetskog prvenstva, a u toku su pripreme za postavljanje velikog LED displeja.

U centru grada planirano je postavljanje velikog LED displeja, putem kojeg će građani moći pratiti utakmice Zmajeva, ali i druge susrete Svjetskog prvenstva.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da se o organizaciji javnog gledanja utakmica razmišljalo duži vremenski period, te da je dogovoreno da događaj podrže Grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle i NLB banka.

“Mi već duži vremenski period razmišljamo o organizaciji javnog gledanja utakmica Svjetskog prvenstva, dakle svih utakmica od 11. juna do 19. jula. Pokušavali smo to na neki način organizovati i evo, na kraju smo dogovorili da Grad Tuzla, Turistička zajednica i NLB banka podrže organizaciju jednog ovakvog događaja”, kazao je Lugavić.

Posebna pažnja bit će usmjerena na utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Kanade, koja se igra 12. juna u 21 sat. Tada se na Trgu slobode očekuje veliki broj građana i navijača koji će zajedno pratiti nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Prema riječima gradonačelnika, organizatori rade na završnim pripremama kako bi bili stvoreni svi preduslovi za javno gledanje utakmica na gradskom trgu.

“Tako smo stvorili sve preduslove za javno gledanje utakmica na našem gradskom trgu, Trgu slobode. Drago mi je što smo uspjeli obezbijediti svim našim građankama i građanima mogućnost da zajedno prate utakmice, ali i druge aktivnosti koje će biti vezane za ovaj sadržaj”, naveo je Lugavić.

On je dodao da će sadržaji na Trgu slobode imati značaj i za privredu, ugostitelje i turističku ponudu grada, jer se očekuje da javno gledanje utakmica dodatno oživi centar Tuzle.

Prema najavama, u danima kada se ne budu igrale utakmice, organizatori će nastojati dodatnim programima upotpuniti sadržaje na Trgu slobode.

“Bit će tu, siguran sam, i koncerata, a u danima kada ne bude utakmica nastojat ćemo dodatnim programima upotpuniti sadržaje kako bi naš trg živio punim plućima”, kazao je Lugavić.

Posebna navijačka atmosfera očekuje se uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade, kada bi trebala biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su izradili članovi Udruženja “Zmajevo srce”.

Uz veliki LED displej, zajedničko navijanje i okupljanje građana, Tuzla će 12. juna biti jedno od mjesta s kojeg će Zmajevima biti poslana podrška pred prvi nastup na Svjetskom prvenstvu.