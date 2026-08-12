Na ekrane stiže “Mačak u čizmama 3”

Ljubitelji animiranog hita „Mačak u čizmama“ mogli bi imati razloga za optimizam. Iako treći nastavak još nije zvanično potvrđen, reditelji filma „Mačak u čizmama: Posljednja želja“ otkrili su da se razmišlja o novim pričama iz ovog popularnog animiranog svijeta.

Ko-reditelji Joel Crawford i Januel Mercado govorili su o budućnosti franšize tokom intervjua za The Direct, gdje su nagovijestili da bi se iza kulisa već mogle razvijati nove ideje.

Mercado je poručio da vjeruje kako se određene stvari već pokreću u razvoju, ističući da je Mačak u čizmama izuzetno voljen lik te da je posljednji film ponovo oživio interesovanje za franšizu. Ipak, iz DreamWorksa za sada nema zvanične potvrde da je „Mačak u čizmama 3“ dobio zeleno svjetlo.

Priča se možda neće vrtjeti samo oko Mačka

Posebno zanimljiva je najava da eventualni budući projekat ne mora biti usmjeren isključivo na glavnog junaka.

Crawford je istakao da su autori tokom rada na prethodnom filmu stvorili veliki broj likova kojima bi se mogli ponovo vratiti. Među njima su Perrito, kojem glas daje Harvey Guillén, kao i Vuk, kojeg je glasovno oživio Wagner Moura. Mercado je spomenuo i Goldilocks, kojoj glas daje Florence Pugh, te porodicu medvjeda.

Takve izjave dodatno su podgrijale nagađanja da DreamWorks razmatra širenje svijeta predstavljenog u filmu „Posljednja želja“, bilo kroz treći film o Mačku u čizmama ili neki drugi projekat.

„Posljednja želja“ vratila franšizu u centar pažnje

Film „Mačak u čizmama: Posljednja želja“, objavljen 2022. godine, postigao je veliki uspjeh kod publike i kritike. Prema podacima koje navodi The Direct, film je širom svijeta zaradio oko 480 miliona dolara, uz budžet od približno 110 miliona dolara.

Nastavak se od prvog filma izdvojio ozbiljnijim i emotivnijim pristupom, a priča o Mačkovom suočavanju sa strahom, prolaznošću i činjenicom da mu je preostao samo jedan život naišla je na veoma dobre reakcije publike.

Upravo je takav uspjeh otvorio pitanje nastavka franšize.

Za sada, međutim, fanovi će morati sačekati zvaničnu odluku DreamWorksa. „Mačak u čizmama 3“ još nije potvrđen, ali posljednje izjave njegovih reditelja pokazuju da mogućnost novih avantura Mačka i drugih likova iz svijeta „Šreka“ definitivno nije isključena.