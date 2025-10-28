Julia Roberts slavi 58. rođendan: Pet filmova koji su obilježili njenu karijeru

Ali Huremović
Julia Roberts slavi 58. rođendan: Pet filmova koji su obilježili njenu karijeru

Danas svoje 58. rođendan slavi Julia Fiona Roberts (rođena 28. oktobra 1967. godine). Američka glumica osvojila je srca publike širom svijeta, ponajviše kao šarmantna protagonista romantičnih komedija, ali i kao ozbiljna dramatična glumica. U svojoj karijeri osvojila je brojne nagrade – uključujući Oscar, BAFTA-u i tri Zlatna globusa.

Karijera

Julia Roberts rođena je u Atlanti, u saveznoj državi Georgia, kao kći glumaca i predvodnica porodice koja je kasnije krenula u svijet filma. Njena karijera je počela 1987. godine, a prvi uspjeh dolazi sa filmom Steel Magnolias (1989), nakon čega je postala globalna zvijezda u naslovnoj ulozi u filmu Pretty Woman (1990). S vremenom je proširivala svoj repertoar kroz komedije, drame i triler-žanrove, a njen glas u filmskoj industriji ostaje značajan i danas.

Pet filmova koje vrijedi pogledati

Julia Roberts nije ostala glumica vezana isključivo za devedesete niti tek sjećanje na zlatno doba holivudskih romantičnih komedija, ali neki od njenih najprepoznatljivijih trenutaka na filmu ipak potiču iz tog perioda. Donosimo pet filmova Julije Roberts koji se uvijek mogu pogledati iznova:

Pretty Woman (1990): Film koji ju je učinio superstarkom, romantična komedija u kojoj glumi pomoćnicu koja se nađe u neobičnoj vezi sa bogatašem.

My Best Friend’s Wedding (1997): Zabavna i pomalo neobična rom-com priča u kojoj Roberts tumači ženu koja shvati da je zaljubljena u najboljeg prijatelja dok on sprema vjenčanje.

Notting Hill (1999): Mješavina romantike i humoral, Roberts kao slavna hollywoodska zvijezda i Hugh Grant kao vlasnik male knjižare.

Erin Brockovich (2000): Dramatična uloga koja joj je donijela Oscar za najbolju glumicu; Roberts tumači stvarnu osobu koja je pokrenula veliki pravni slučaj u SAD-u.

Wonder (2017): Film u kojem Roberts glumi majku dječaka sa sindromom Treacher-Collins, pokazuje njenu nježniju i zreliju stranu.

