Papa Lav XIV proslavio 70. rođendan na Trgu svetog Petra

Papa Lav XIV, poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana, obilježio je danas svoj 70. rođendan zahvaljujući Bogu, roditeljima i svima koji su ga se sjetili u molitvama.

Na Trgu svetog Petra, tokom tradicionalnog podnevnog blagoslova, hiljade vjernika dočekalo ga je s transparentima “Sretan rođendan”, balonima i čestitkama.

„Dragi moji, čini se da znate da sam danas napunio 70 godina“, rekao je Papa uz ovacije okupljenih, dodavši: „Zahvaljujem Gospodu, roditeljima i svima onima koji su me se sjetili u svojim molitvama.“

U popodnevnim satima Lav XIV je predvodio ekumensku molitvenu službu posvećenu mučenicima 21. stoljeća.

Podsjetimo, kada je prošlog maja izabran za papu u dobi od 69 godina, Robert Prevost postao je najmlađi papa od 1978. godine, kada je Karol Wojtyla izabran za papu Ivana Pavla II sa 58 godina.