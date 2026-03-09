Papa Lav XIV danas će se sastati sa članovima Predsjedništva BiH

Nedžida Sprečaković
Papa Lav XIV danas će se sastati sa članovima Predsjedništva BiH
Foto: Vatikan news

Predsjedništvo BiH danas boravi u zvaničnoj posjeti Vatikanu gdje će se sastati s papom Lavom XIV, a planiran je i susret s sekretarom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete Stolice, nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Ova posjeta dolazi nakon situacije koja je izazvala određenu pažnju u diplomatskim krugovima, jer su članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u kratkom vremenskom periodu tražili audijenciju kod poglavara Rimokatoličke crkve.

Tražili pojedinačne posjete papi

Prema ranijim informacijama, srpska članica Predsjedništva Željka Cvijanović prva je dobila termin za audijenciju kod pape Lava XIV. Međutim, nakon toga su zahtjeve za susret uputili i druga dva člana Predsjedništva, Denis Bećirović i Željko Komšić.

Takav razvoj situacije doveo je do toga da je Sveta Stolica odlučila promijeniti prvobitni plan. Audijencija koja je bila predviđena kao pojedinačni susret je otkazana, a iz Vatikana je poručeno da papa želi primiti delegaciju Bosne i Hercegovine isključivo u zajedničkom sastavu.

Apostolska nuncijatura u Sarajevu potom je o tome obavijestila Predsjedništvo BiH, uz sugestiju da se odredi termin za zajedničku audijenciju.

Današnji sastanak u Vatikanu zato se održava u punom sastavu državnog vrha. Ovo je ujedno jedan od rijetkih slučajeva u kojem je Sveta Stolica jasno insistirala na zajedničkom susretu svih članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime je diplomatski protokol vraćen na nivo državne delegacije, a ne pojedinačnih političkih susreta.

