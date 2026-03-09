Članovi Predsjedništva BiH sastali se s papom Lavom XIV u Vatikanu

Nedžida Sprečaković
Foto: Mario Tomassetti

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se s papom Lavom XIV u Vatikanu tokom zvanične posjete Svetoj Stolici, gdje su razgovarali o odnosima Bosne i Hercegovine i Vatikana te aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji.

Tokom susreta članovi Predsjedništva BiH razgovarali su i sa sekretarom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama u Državnom sekretarijatu Svete Stolice, nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

U razgovoru je naglašena važnost dijaloga, mira i saradnje, a razmijenjena su i mišljenja o izazovima u regionu i svijetu.

Članovi Predsjedništva BiH tom prilikom uputili su poziv papi Lavu XIV da posjeti Bosnu i Hercegovinu, a tokom susreta uručen mu je i prigodan poklon, unikatni srebreni bareljef rozete sa sarajevske Katedrale Srca Isusova.

