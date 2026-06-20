Stjepan Polje postaje centar folklora i prijateljstva naroda

Stjepan Polje će krajem juna biti domaćin dva velika kulturna događaja koja će okupiti brojne učesnike iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Omladinski kulturni centar „Bosna Art“ Stjepan Polje i ove godine organizuje manifestacije posvećene tradiciji, kulturi i zajedništvu, kroz koje će publika imati priliku uživati u bogatom folklornom programu.

U petak, 26. juna 2026. godine, s početkom u 19 sati, bit će održan I Dječiji festival folklora, manifestacija posvećena najmlađim čuvarima kulturne baštine. Kroz pjesmu, igru i narodne nošnje, djeca će pokazati ljepotu tradicije koju s ponosom njeguju i prenose budućim generacijama.

Dan kasnije, u subotu, 27. juna 2026. godine, također od 19 sati, u Stjepan Polju bit će održana XIII Internacionalna smotra folklora. Ova manifestacija okupit će folklorne ansamble iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i drugih krajeva regiona.

Internacionalna smotra folklora već godinama predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja na području Gračanice, promovišući prijateljstvo među narodima, međusobno poštovanje i bogatstvo različitih kultura.

Organizatori ističu da je cilj festivala očuvanje tradicije, jačanje kulturnog identiteta mladih, te stvaranje prilika za druženje i povezivanje kroz umjetnost i folklor.

Uz podršku Grada Gračanica, Mjesne zajednice Stjepan Polje i društveno odgovornih kompanija, posjetioci će imati priliku uživati u bogatom programu, raskošnim narodnim nošnjama, tradicionalnim igrama i nezaboravnoj atmosferi.

„Čuvajmo tradiciju, gradimo budućnost“ nije samo slogan ove manifestacije, već poruka koja podsjeća da kulturno naslijeđe ostaje jedno od najvećih bogatstava koje se može ostaviti generacijama koje dolaze.

Organizatori pozivaju građane da budu dio ovih događaja u Stjepan Polju, mjestu gdje tradicija živi, a prijateljstva traju.