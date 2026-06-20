Nova eskalacija na Bliskom istoku: Izrael prekršio primirje, Iran zatvorio Hormuški moreuz

Iran je objavio zatvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj, navodeći da je riječ o odgovoru na izraelske napade na južni Liban, koje Teheran smatra kršenjem ranijih dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Centralna komanda iranskih oružanih snaga saopćila je da se obustavlja plovidba kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina. U saopćenju koje je prenijela iranska državna televizija navedeno je da je zatvaranje Hormuškog moreuza prvi korak u odgovoru na, kako tvrdi Teheran, kršenje preuzetih obaveza od strane protivnika.

“Ovim putem objavljujemo da se Hormuški moreuz zatvara za pomorski saobraćaj. Naglašavamo da je ovaj prvi korak odgovor na neprijateljsko kršenje obećanja. Ukoliko se agresija nastavi, bit će planirane i poduzete dodatne mjere kako bi se protivnika prisililo na poštivanje svojih obaveza”, stoji u saopćenju iranskog vojnog vrha.

Iranske vlasti tvrde da su izraelski napadi na južni Liban narušili dogovore koje je Teheran prethodno postigao s Washingtonom, uz upozorenje da bi nastavak vojnih operacija mogao dovesti do dodatne eskalacije u regiji.

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da očekuje skori odlazak u Švicarsku na razgovore s Iranom. U intervjuu za Fox News izrazio je uvjerenje da će se primirje, dogovoreno sporazumom iz Washingtona u 14 tačaka, održati. Istovremeno je naglasio da nije vidio dokaze da je Hormuški moreuz zaista zatvoren.

Podsjetimo, Washington i Teheran ranije ove sedmice potpisali su okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regiji i obnovu komercijalnog prometa kroz Hormuški moreuz. Daljnji pregovori o spornim pitanjima, među kojima je i iranski nuklearni program, trebali bi uslijediti u roku od 60 dana.