Denis Hadžikadunić blizu Kopenhagena: Bh. reprezentativac pred novim angažmanom

Denis Hadžikadunić mogao bi karijeru nastaviti u danskom Kopenhagenu, nakon što je ovog ljeta raskinuo saradnju s ruskim Rostovom i postao slobodan igrač. Prema informacijama portala Reprezentacija.ba, pregovori su u ozbiljnoj fazi i 28-godišnji defanzivac mogao bi uskoro riješiti pitanje novog kluba.

Hadžikadunić iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Malmö, Rostov, Mallorcu, HSV i Sampdoriju, pa je imao priliku igrati u nekoliko različitih evropskih liga i fudbalskih sistema.

Za njegove usluge ovog ljeta navodno je postojao interes klubova iz Italije, Njemačke, Turske, Grčke i Saudijske Arabije, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država, ali se kao trenutno najozbiljnija opcija pojavljuje Kopenhagen.

Kopenhagen želi pojačati odbranu

Danski klub ušao je u pregovore s bh. reprezentativcem, a eventualni dolazak Hadžikadunića donio bi dodatnu konkurenciju u zadnjoj liniji ekipe koja ima visoke ambicije i na domaćoj i na evropskoj sceni.

Kopenhagen trenutno igra evropske kvalifikacije, pa bi dolazak iskusnog defanzivca bio značajno pojačanje u periodu kada klub pokušava izboriti nastavak evropske sezone.

Za Hadžikadunića bi angažman u Danskoj predstavljao novu priliku za kontinuitet nastupa i povratak u stabilno klupsko okruženje nakon raskida saradnje s Rostovom.

Važan igrač reprezentacije BiH

Denis Hadžikadunić već godinama je dio reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju je do sada upisao 33 nastupa.

Tokom reprezentativne karijere etablirao se kao jedan od igrača na koje stručni štab može računati u posljednjoj liniji, a redovna minutaža u novom klubu bila bi važna i pred naredne obaveze nacionalnog tima.

S obzirom na to da je slobodan igrač, danski klub za njegov dolazak ne bi morao plaćati obeštećenje Rostovu, što dodatno olakšava eventualnu realizaciju posla.

Ukoliko pregovori budu uspješno završeni, Denis Hadžikadunić mogao bi uskoro postati novi igrač Kopenhagena i otvoriti novo poglavlje karijere u danskom fudbalu.