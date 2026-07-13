Sassuolo odbio Juventus, Muharemović sve bliže Engleskoj

Tarik Muharemović sve je bliže odlasku iz Sassuola, nakon što je italijanski klub, prema navodima tamošnjih medija, odbio ponudu Juventusa vrijednu 16 miliona eura, uz dodatne bonuse.

Bila je to navodno posljednja ponuda torinskog kluba za povratak reprezentativca Bosne i Hercegovine, ali Sassuolo nije pristao na ponuđene uslove. Juventus je nakon toga usporio pregovore, dok su interes za mladog defanzivca pojačali klubovi iz Engleske.

Leeds i Sunderland u utrci za Tarika Muharemovića

Leeds United se ranije izdvojio kao jedan od glavnih kandidata za dovođenje Muharemovića, a za njegove usluge zainteresovan je i Bournemouth. Ipak, najnovije informacije ukazuju na to da Sunderland namjerava otvoriti konkretne pregovore sa Sassuolom.

Prema informacijama italijanskog novinara Nice Schire, Sunderland je bh. reprezentativcu ponudio ugovor do ljeta 2031. godine, uz godišnju platu od 3,5 miliona eura i dodatne bonuse.

Engleski klub spreman je za transfer izdvojiti između 35 i 40 miliona eura, što je iznos blizak zahtjevima Sassuola. Italijanski klub za Tarika Muharemovića traži približno 40 miliona eura.

Juventus ima pravo na 50 posto iznosa od naredne prodaje defanzivca, što je dogovoreno prilikom njegovog ranijeg prelaska u Sassuolo. Ukoliko bi transfer bio realizovan za 40 miliona eura, torinskom klubu pripala bi polovina tog iznosa.

Muharemović je nastupima u Italiji i dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine privukao pažnju više klubova, a Sunderland je posljednjim potezima pokazao da ozbiljno namjerava završiti njegov transfer.