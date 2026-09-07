Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 08.09.2026. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Srpska Varoš i dio ulica Kulina Bana i Šetalište Slana Banja u vremenu od 08:00 do 11:00 sati,

-u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Han u vremenu od 08:00 do 09:00 i od 14:30 do 16:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke-Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

Dana 09.09.2026. godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi,Drakčin, Kolimer,Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te ulice: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjotuzlanskog odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, balibegova Mahala,Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske Brigade u vremenu od 10 do 14:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Kladanjske, Bebrava, Hotel Muška Voda, Luka Tuholj iVojna Pošta u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

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