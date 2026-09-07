U vozilu pronađeni marihuana i amfetamin: Tuzlaku određen jednomjesečni pritvor

Jasmina Ibrahimović
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Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Muharemagiću (27) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sud je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Prema navodima Tužilaštva, policijski službenici PU Kladanj su 2. septembra oko ponoći, u naselju Vitalj na području Kladnja, pretresli vozilo koje je koristio osumnjičeni.

Tom prilikom pronađeno je više pakovanja sa oko 80 grama marihuane, kao i manja količina amfetamina, za koje se sumnja da su bili pripremljeni za dalju prodaju.

Nakon pretresa Muharemagić je kriminalistički obrađen te je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, nakon čega je predloženo određivanje pritvora.

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