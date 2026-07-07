Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića (32), s područja Doboj Istoka, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti.

Hadžić je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj korisnički profil na jednoj društvenoj mreži, za vrijeme javnog video prijenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika društvene mreže, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun oštećenog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice, tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje je pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo porezna utaja.

Također, Hadžić je osumnjičen i da je u dužem periodu u kontinuitetu i u više međusobno povezanih radnji, putem svog korisničkog profila na jednoj društvenoj mreži, javno objavljivao veći broj multimedijalnih sadržaja koji su se odnosili na jednu oštećenu osobu, svjestan da ponovljenim i upornim ponašanjem vrši uhođenje te osobe i da nastoji uspostaviti neželjeni kontakt i da ga na takav način zastrašuje i vrši psihički pritisak na njega, izazivajući kod oštećenog osjećaj tjeskobe, uznemirenosti i straha za vlastitu sigurnost i privatnost.

Postoji osnovana sumnja da je i ranije, također koristeći javni video prenos na jednoj društvenoj mreži, uputio ozbiljne prijetnje prema dvije oštećene osobe i tako kod njih izazvao osjećaj straha i ugroženosti za njihove živote i sigurnost.

Tužilaštvo istragu protiv osumnjičenog vodi u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, Odsjeka za borbu protiv organiziranog i kompjuterskog kriminala i OKP PU Gračanica. Nakon obavljenog pretresa u njegovoj porodičnoj kući, osumnjičeni je 3. jula 2026. godine lišen slobode.

Nakon kriminalističke obrade i obavljanja drugih istražnih radnji, on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Hadžića.

Ovaj predmet će biti proslijeđen Federalnom tužilaštvu FBiH na delegaciju nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom Tužilaštvu.