Čavalić prijavio Crvenu zvezdu UEFA-i zbog veličanja Ratka Mladića

Jasmina Ibrahimović

Zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Admir Čavalić uputio je zvaničnu pritužbu UEFA-i protiv FK Crvena zvezda zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom utakmice protiv Partizana.

Čavalić je naveo da se pritužba odnosi na događaje od 6. septembra, ali i na činjenicu da je Crvena zvezda naknadno objavila i promovirala snimak sa tribina na svom zvaničnom Facebook profilu.

„Danas sam, kao zastupnik u Parlamentu FBiH, uputio zvaničnu pritužbu UEFA zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane navijača FK Crvena zvezda, te zbog činjenice da je klub taj snimak naknadno objavio i promovisao na svom zvaničnom Facebook profilu“, naveo je Čavalić.

Podsjetio je da je UEFA Crvenu zvezdu nedavno već sankcionirala zbog sličnog ponašanja te je zatražio novu istragu i utvrđivanje odgovornosti, posebno zbog objavljivanja spornog sadržaja na zvaničnim kanalima kluba.

Tokom derbija Crvene zvezde i Partizana u Beogradu održana je minuta šutnje povodom smrti Ratka Mladića, dok su na tribinama istaknute poruke i koreografije posvećene njemu.

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