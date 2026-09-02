UEFA uvodi novi detalj na dresovima debitanta u Ligi prvaka

Adin Jusufović
UEFA

UEFA je produžila saradnju s kompanijom Fanatics, a novi višegodišnji ugovor donosi i zanimljivu novinu za igrače koji prvi put nastupe u Ligi prvaka.

Prema informacijama sportskog novinara Davida Ornsteina iz The Athletica, saradnja UEFA-e i Fanaticsa, kompanije koja je vlasnik brenda Topps, produžena je do 2033. godine.

Najveća novost odnosi se na takozvani debitantski bedž. Nogometaši koji prvi put zaigraju u Ligi prvaka nosit će na dresu poseban prišivak, koji će nakon utakmice biti uklonjen i iskorišten za izradu jedinstvene kolekcionarske kartice.

Kartica će sadržavati originalni bedž s debitantskog nastupa, a igrač će je lično potpisati. Svaka takva kartica bit će izrađena kao unikatan primjerak.

Sličan koncept već je prisutan u američkim profesionalnim sportovima, posebno u NBA ligi, gdje kolekcionarski predmeti povezani s debitantskim nastupima igrača dostižu izuzetno visoke cijene.

Procjene pokazuju da bi jedna NBA kartica s debitantskim bedžom uskoro na aukciji mogla dostići vrijednost od oko pet miliona dolara.

UEFA i Fanatics na ovaj način žele dodatno razviti tržište sportskih memorabilija, dok će kolekcionari imati priliku doći do predmeta direktno povezanih s prvim nastupima igrača u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.

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