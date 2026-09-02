MFS-EMMAUS podijelio stipendije za 3.000 djece širom BiH

MFS-EMMAUS stipendije dobilo je 3.000 djece bez jednog ili oba roditelja u okviru projekta koji ovo udruženje realizuje širom Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti MFS-EMMAUS iz Doboj Istoka obišli su 24 lokacije na području BiH, gdje je završen novi ciklus podjele stipendija u okviru projekta „Sponzorstvo djece bez jednog ili oba roditelja – jetima“.

Projekt se realizuje od 2012. godine, a cilj mu je pružiti kontinuiranu podršku djeci i porodicama kojima je pomoć potrebna u svakodnevnom životu i tokom školovanja.

Iz Udruženja navode da stipendije djeci olakšavaju školovanje i omogućavaju im da zadovolje dio svakodnevnih potreba, ali i predstavljaju poruku podrške i ohrabrenja tokom njihovog odrastanja.

Posebnu zahvalnost MFS-EMMAUS uputio je donatorima i sponzorima koji podržavaju projekt, kao i domaćinima na lokacijama na kojima su stipendije podijeljene.

Podjela stipendija samo je jedan od vidova pomoći koju MFS-EMMAUS tokom godine pruža djeci i njihovim porodicama. Korisnici projekta dobijaju i školski pribor, ruksake, prehrambene pakete, ogrjev, bijelu tehniku i druge oblike materijalne pomoći, a organizuju se i različita druženja i aktivnosti za djecu.

Završetkom ovog ciklusa MFS-EMMAUS stipendija aktivnosti se nastavljaju, s ciljem pružanja dugoročne podrške djeci bez jednog ili oba roditelja širom Bosne i Hercegovine.

Više informacija o projektu i mogućnostima sponzorstva dostupno je na web stranici MFS-EMMAUS-a, www.mfs-emmaus.ba.