Solidarnost na djelu: Stigle prve donacije za Dom penzionera

Solidarnost na djelu u Domu penzionera, stigle prve donacije, otvoren poziv za iskazivanje solidarnosti i suosjećanja.

Nakon požara u Domu penzionera u kojem je živote izgubilo 11 osoba a povrijeđeno više od 30 osoba, zbrinjavanja i evakuacije korisnika, procjenjuje se i da je materijalna šteta ogromna.

Među prvima koji su pružili ruku solidarnosti su iz Međunarodnog fonda solidarnosti Emmaus iz Doboj Istoka. MFS EMMAUS je obezbijedio hitnu donaciju uručivši 10 bolničkih kreveta sa madracima i kompletnim posteljinama, te deke i vlažne maramice.

Donacija je realizirana kako bi se ublažile posljedice požara i osigurali osnovni uslovi za smještaj dislociranih korisnika doma.

Iz ovog fonda izrazili su iskreno saučešće porodicama i prijateljima stradalih u tragičnom požaru koji je zadesio Dom penzionera u Tuzli, te su u znak solidarnosti stavili na raspolaganje sve svoje materijalne i smještajne kapacitete za pomoć preživjelima, evakuiranim korisnicima doma, kao i nadležnim institucijama koje učestvuju u zbrinjavanju pogođenih ovom tragedijom.

U svojoj poruci MFS EMMAUS poručuje da su njihova vrata su širom otvorena za svaku vrstu podrške, te u ovim trenucima tuge i bola, pozivaju sve građane i organizacije da pokažu solidarnost i suosjećanje, te da zajedničkim snagama pomognemo onima kojima je sada pomoć najpotrebnija.

Podsjećamo,uviđaj o uzrocima i okolnostima koje su dovele do ove tragedije, kao i obudukcija stradalih još uvijek traje. Zbog tuzlanske tragedije u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, danas je Dan žalosti.

