Solidarnost na djelu: Stigle prve donacije za Dom penzionera

Albina Vicković
Fotografije: MFS EMMAUS/ Facebook

Solidarnost na djelu u Domu penzionera, stigle prve donacije, otvoren poziv za iskazivanje solidarnosti i suosjećanja.

Nakon požara u Domu penzionera u kojem je živote izgubilo 11 osoba a povrijeđeno više od 30 osoba, zbrinjavanja i evakuacije korisnika, procjenjuje se i da je materijalna šteta ogromna.

Footografije: MFS EMMAUS/ Facebook

Među prvima koji su pružili ruku solidarnosti su iz Međunarodnog fonda solidarnosti Emmaus iz Doboj Istoka. MFS EMMAUS je obezbijedio hitnu donaciju uručivši 10 bolničkih kreveta sa madracima i kompletnim posteljinama, te deke i vlažne maramice.

Donacija je realizirana kako bi se ublažile posljedice požara i osigurali osnovni uslovi za smještaj dislociranih korisnika doma.

Fotografija: MFS EMMAUS/ Facebook

Iz ovog fonda izrazili su iskreno saučešće porodicama i prijateljima stradalih u tragičnom požaru koji je zadesio Dom penzionera u Tuzli, te su u znak solidarnosti stavili na raspolaganje sve svoje materijalne i smještajne kapacitete za pomoć preživjelima, evakuiranim korisnicima doma, kao i nadležnim institucijama koje učestvuju u zbrinjavanju pogođenih ovom tragedijom.

Fotografija: MFS EMMAUS/Facebook

U svojoj poruci MFS EMMAUS poručuje da su njihova vrata su širom otvorena za svaku vrstu podrške, te u ovim trenucima tuge i bola, pozivaju sve građane i organizacije da pokažu solidarnost i suosjećanje, te da zajedničkim snagama pomognemo onima kojima je sada pomoć najpotrebnija.

Podsjećamo,uviđaj o uzrocima i okolnostima koje su dovele do ove tragedije, kao i obudukcija stradalih još uvijek traje. Zbog tuzlanske tragedije u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, danas je Dan žalosti.

