Brčko distrikt proglasio 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić proglasio je 6. novembar Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, povodom tragičnog gubitka ljudskih života uzrokovanog požarom u Domu penzionera u Tuzli.

Dan žalosti obilježit će se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Također, sve medijske kuće na području Brčko distrikta dužne su prilagoditi i uskladiti svoje programske sadržaje u skladu s obilježavanjem Dana žalosti.