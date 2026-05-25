Godišnjica zločina na Kapiji: Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj Danom žalosti na području kantona. U skladu s tom odlukom, organi i institucije obavezni su da zastave istaknu na pola koplja, odnosno jarbola.

Medijske kuće, organizatori manifestacija, ugostiteljski objekti, udruženja i organizacije dužni su svoje programske i druge sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

Ove godine navršava se 31 godina od zločina na Kapiji, jednog od najtežih događaja u historiji Tuzle. Grad i građani i danas dostojanstveno čuvaju sjećanje na žrtve, kroz komemorativno obilježavanje, kulturu sjećanja i odgovornost prema istini.