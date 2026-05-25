Godišnjica zločina na Kapiji: Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu

Danas je na području Tuzlanskog kantona Dan žalosti, u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini.
Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj Danom žalosti na području kantona. U skladu s tom odlukom, organi i institucije obavezni su da zastave istaknu na pola koplja, odnosno jarbola.
Medijske kuće, organizatori manifestacija, ugostiteljski objekti, udruženja i organizacije dužni su svoje programske i druge sadržaje prilagoditi Danu žalosti.
Ove godine navršava se 31 godina od zločina na Kapiji, jednog od najtežih događaja u historiji Tuzle. Grad i građani i danas dostojanstveno čuvaju sjećanje na žrtve, kroz komemorativno obilježavanje, kulturu sjećanja i odgovornost prema istini.