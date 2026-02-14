Danas Dan žalosti u KS zbog tramvajske nesreće

RTV SLON
tramvaj

Vlada Kantona Sarajevo je nakon posljednje sjednice, održane jučer u 13:30 sati, donijela odluku o proglašenju Dana žalosti zbog tramvajske nesreće u Sarajevu. Odluka je uslijedila nakon snažnih reakcija i zahtjeva javnosti upućenih članovima Vlade.
Dan žalosti bit će obilježen danas, 14. februara, na području Kantona Sarajevo.

Tokom jučerašnjeg jutarnjeg zasjedanja Vlada je razmatrala ovu mogućnost, ali bez izjašnjavanja glasanjem. Prema nezvaničnim navodima medija, dio ministara u početku nije podržao prijedlog, smatrajući da je riječ o saobraćajnoj nesreći, dok su premijer Nihad Uk i ministri pojedinih stranaka zagovarali proglašenje Dana žalosti. Ministar Kenan Magoda je naknadno izjavio da su ministri njegove stranke podržavali tu odluku, zbog čega je ostalo nejasno zašto nije donesena već na prvom sastanku.

Tokom dana su brojni građani, mediji i institucije javno pozivali na proglašenje Dana žalosti, uključujući i predstavnike studenata te Grad Sarajevo, a zahtjevi su se mogli čuti i tokom okupljanja na mjestu nesreće.

U nesreći je smrtno stradala jedna mlađa osoba, dok su tri osobe povrijeđene. Više od 24 sata nakon događaja nadležne institucije još nisu održale zajedničko obraćanje javnosti, što je otvorilo prostor za različite pretpostavke i dodatnu zabrinutost građana u vezi sa sigurnošću javnog prevoza.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas dženaza Aldini Jahić, Općina Kalesija proglasila Dan žalosti

Vijesti

U srijedu Dan žalosti u Kalesiji

Istaknuto

Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

BiH

Brčko distrikt proglasio 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Tuzla i TK

Dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Tuzli

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Općinsko vijeće Banovići usvojilo set razvojnih odluka i potvrdilo 256 projekata

Istaknuto

Gazi Turali-begova plaketa posthumno dodijeljena ef. Lugaviću

Istaknuto

Stanje na putevima: Upozorenje na odrone i radove

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 11 beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]