Danas Dan žalosti u KS zbog tramvajske nesreće

Vlada Kantona Sarajevo je nakon posljednje sjednice, održane jučer u 13:30 sati, donijela odluku o proglašenju Dana žalosti zbog tramvajske nesreće u Sarajevu. Odluka je uslijedila nakon snažnih reakcija i zahtjeva javnosti upućenih članovima Vlade.

Dan žalosti bit će obilježen danas, 14. februara, na području Kantona Sarajevo.

Tokom jučerašnjeg jutarnjeg zasjedanja Vlada je razmatrala ovu mogućnost, ali bez izjašnjavanja glasanjem. Prema nezvaničnim navodima medija, dio ministara u početku nije podržao prijedlog, smatrajući da je riječ o saobraćajnoj nesreći, dok su premijer Nihad Uk i ministri pojedinih stranaka zagovarali proglašenje Dana žalosti. Ministar Kenan Magoda je naknadno izjavio da su ministri njegove stranke podržavali tu odluku, zbog čega je ostalo nejasno zašto nije donesena već na prvom sastanku.

Tokom dana su brojni građani, mediji i institucije javno pozivali na proglašenje Dana žalosti, uključujući i predstavnike studenata te Grad Sarajevo, a zahtjevi su se mogli čuti i tokom okupljanja na mjestu nesreće.

U nesreći je smrtno stradala jedna mlađa osoba, dok su tri osobe povrijeđene. Više od 24 sata nakon događaja nadležne institucije još nisu održale zajedničko obraćanje javnosti, što je otvorilo prostor za različite pretpostavke i dodatnu zabrinutost građana u vezi sa sigurnošću javnog prevoza.