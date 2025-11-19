Danas dženaza Aldini Jahić, Općina Kalesija proglasila Dan žalosti

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović proglasio je 19. novembar Danom žalosti na području te općine zbog dženaze Aldine Jahić iz Miljanovaca, koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.

Dženaza namaz Aldini Jahić bit će klanjana danas, iza ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima, saopćeno je iz Press službe Općine Kalesija.