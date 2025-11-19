Danas dženaza Aldini Jahić, Općina Kalesija proglasila Dan žalosti

Jasmina Ibrahimović
Dan žalostio u Kalesiji zbog smrti Aldine Jahić
Dan žalosti u Kalesiji zbog smrti Aldine Jahić u srijedu 19. novembra

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović proglasio je 19. novembar Danom žalosti na području te općine zbog dženaze Aldine Jahić iz Miljanovaca, koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.

Dženaza namaz Aldini Jahić bit će klanjana danas, iza ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima, saopćeno je iz Press službe Općine Kalesija.

