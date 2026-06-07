Državni posao privukao veliki broj kandidata: Za 236 radnih mjesta stiglo 1.187 prijava

Javni konkurs Uprave za indirektno oporezivanje BiH za prijem radnika privukao je veliko interesovanje, jer je za 236 radnih mjesta pristiglo 1.187 prijava. To znači da se za svako radno mjesto u prosjeku prijavilo po pet kandidata.

UIO BiH je sredinom marta raspisala konkurs za više pozicija. Upravi su potrebni administrativni radnici za rad u uredima, higijeničari, čuvari, carinici, knjigovođe i vozači.

„Kandidati su imali mogućnost prijave na više pozicija istovremeno. Konkurs se trenutno nalazi u fazi pozivanja na intervju kandidata koji su uspješno položili pismeni dio ispita za određene pozicije, kao i samog provođenja intervjua“, kazali su iz UIO BiH u odgovoru na pitanja CAPITAL-a.

Više od trećine ukupno oglašenih pozicija bit će popunjeno carinicima. Po 14 carinika bit će primljeno na prelaze koji pripadaju Regionalnom centru Banja Luka i Regionalnom centru Mostar, u Regionalnom centru Tuzla bit će zaposleno 11 carinika, dok je za Regionalni centar Sarajevo potrebno deset carinika.

S druge strane, Uprava u Banjoj Luci najviše radnih mjesta otvorila je za saradnike za prinudnu naplatu, ukupno sedam.

Iz UIO BiH godinama upozoravaju da imaju stalni problem s nedostatkom radne snage, te da je trenutna popunjenost kapaciteta oko 70 posto. Zbog toga je ovaj konkurs važan za normalno funkcionisanje institucije.