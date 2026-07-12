Novi način polaganja stručnog ispita za državnu službu BiH: Kandidati će odgovarati na test pitanja

Kandidati koji se prijavljuju na konkurse za posao u institucijama Bosne i Hercegovine ubuduće će pismeni dio stručnog ispita polagati putem testova sa ponuđenim odgovorima, umjesto kroz esejska pitanja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjene Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, koje je predložila Agencija za državnu službu BiH, a kojima se mijenja način provjere znanja kandidata u konkursnim procedurama.

Prema novim pravilima, pismeni dio stručnog ispita bit će organizovan u formi testa sa opcijskim odgovorima. Cilj promjene je osigurati objektivnije i ujednačenije ocjenjivanje te smanjiti mogućnost subjektivne procjene prilikom pregleda odgovora.

Do sada su kandidati odgovore pisali u formi eseja, a ocjenjivači su procjenjivali sadržaj, kvalitet i potpunost odgovora, što je moglo dovesti do različitih tumačenja prilikom bodovanja.

Novim sistemom svaki odgovor imat će unaprijed određenu vrijednost, odnosno bit će ocijenjen kao tačan ili netačan.

Broj pitanja bit će prilagođen poziciji za koju kandidat konkuriše. Tako će testovi za stručne saradnike, više stručne saradnike i stručne savjetnike sadržavati 10 pitanja, dok će kandidati za rukovodeće pozicije odgovarati na 20 pitanja.

Iz Agencije za državnu službu BiH navode da je cilj ove izmjene povećanje transparentnosti i efikasnosti procesa zapošljavanja u institucijama BiH.